En el centro, Soraya Saénz de Santamaría





La candidata a la presidencia del PP y ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado este domingo que su partido, junto "con otros también", ha "derrotado a ETA con la bandera de la libertad" y que, tras ello, supone un "tremendo error darles la baza del acercamiento de presos y dejarles empezar a construir el relato".



"El relato, el único legítimo y verdadero, es el del sufrimiento y padecimiento de las víctimas, de su dignidad y de la justicia que les debemos. Que no se le olvide a Sánchez", ha manifestado ante militantes de Almería la dirigente popular, quien ha asegurado que su formación representa el partido "de la libertad", lo que ha "demostrado en los momentos más difíciles y ante las situaciones más adversas".



Con esto, ha criticado que el presidente del Gobierno haga políticas penitenciarias "con Bildu y los independentistas", mientras que deja su "política de comunicación pública con Pablo Iglesias".



"Le han puesto a llevar un Boing 747 y nunca se ha subido a una avioneta, y eso es un peligro atómico para gobernar", ha dicho la candidata del PP, quien ha ironizado al respecto. "A veces me siento como Chenoa cuando veo a Pedro Sánchez, cuando él va, yo ya vuelvo de allí", ha dicho.



De esta manera, ha asegurado que su formación es la que defiende la "unidad de España y no solo en los discursos", al tiempo que ha recordado que ella tuvo que abandonar el Gobierno "con una querella" de los independentistas porque se negó a "publicar el nombramiento de los consejeros que están en la cárcel". "Querellada por defender la unidad de España", ha resumido a la hora de defender su acción.



Así, ha defendido los valores y el programa que representa el PP, que "se construye de arriba a bajo" y que no trata de parecerse "a otros". "Quiero ser Soraya la del PP, y quiero que este partido se parezca al PP", ha dicho la candidata, quien ha insistido en que su formación es "reformista" y la que ha demostrado capacidad para fomentar la recuperación económica y generar "empleo y bienestar" en cualquier legislatura, fuera con Javier Arenas o Fátima Báñez. "Para haber tan buenos ministros andaluces de empleo, qué poco se le pega a Susana Díaz a la hora de gestionar", ha añadido.



En la misma línea, ha recordado que los presupuestos con los que trabajará el Gobierno "al menos un año" son del PP, y con ellos se preveía "bajar los impuestos, subir pensiones, subir el sueldo de los empleados públicos y traer infraestructuras". "Ahora Sánchez dice que quiere subir los impuestos", se ha quejado Sáenz de Santamaría, para quien, ante esta situación, los socialistas "vuelven a entrar en un círculo vicioso".





