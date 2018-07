Saénz de Santamaría junto a Juanma Moreno y a Javier Arenas en Almería





La candidata a la presidencia del PP y ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, se ha mostrado este domingo "contenta" con los resultados que arrojan las encuestas de votantes, quienes consideran que puede "hacer un buen papel de oposición primero y luego en el Gobierno" porque, según ha recalcado ella misma, tiene "bastantes horas de vuelo", así como "energía" para afrontar tanto este proceso interno como los posteriores procesos electorales.



En declaraciones a los medios a su llegada a Almería, donde ha sido recibida por el vicesecretario del Política Territorial del PP, Javier Arenas, Sáenz de Santamaría ha destacado la "intensa", "interesante" y "bonita" campaña realizada "en positivo" con los afiliados de un partido "enorme", a los que ha recordado que el "adversario" está "enfrente" y no dentro de sus filas.



"Yo lo que quiero es que el día 21 el partido esté más unido y más fuerte, todos juntos sin preguntar a quién ha votado cada cual", ha dicho la candidata, quien considera que en este proceso hay que ser "generosos antes, durante y después" del cónclave del que saldrá el presidente del PP. "Yo lo estoy siendo y lo voy a ser", ha apostillado sin entrar en las valoraciones que sobre su candidatura han hecho otros candidatos.



Durante su intervención ante los militantes, arropada además por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha ahondado en esta cuestión y ha asegurado que si los miembros de su partido quieren "criticar algo" tienen "con Sánchez y con Iglesias para aburrir". "A partir del 21 tenemos que construir, integrar con generosidad, no nos podemos permitir el lujo de, por un titular en campaña, entrar ahí, porque las andaluzas están ahí y el partido tiene que estar en perfecto estado de revista", ha insistido.



La candidata, quien ha recalcado su periodo en la oposición y en el Gobierno, ha dicho ante la militancia que ahora es "libre" para presentar un programa con el que hacerse con el liderazgo de la formación. "Si decidís que sea vuestra presidenta, yo soy de las que se deja la piel", se ha comprometido.



Con ello, la ex vicepresidenta ha insistido en que está en condiciones de afrontar el "triatlón" con el que ha comparado los procesos que tiene por delante. "Tenemos un ratito de nadar que es el Congreso, otro de bici, 180 kilómetros de las elecciones andaluzas y las municipales, y después un maratón --las elecciones generales--. Yo tengo energía para hacer los tres", ha sentenciado Sáenz de Santamaría, quien ha despertado una ovación cerrada del auditorio.



De igual forma, ha indicado que está dispuesta a hacer frente a "dos gobiernos, el de Sánchez y el de Iglesias", en el que el líder de Podemos "coge lo que le gusta, la tele". "No vamos a dar abasto en la oposición, en el Congreso y el Senado", ha comentado al respecto antes de criticar nuevamente los movimientos para la designación del presidente de RTVE.



Sáenz de Santamaría ha recalcado el poder de las bases en su partido y la necesidad de contar con su opinión en el futuro, por lo que ha asegurado hacerse eco de las críticas al nuevo gobierno que le llegan "en la calle" para señalar que es "injusto" el modo en el que el PP ha salido del Ejecutivo.



"Me paran hasta los perros", ha dicho antes de criticar la postura del líder de Cs, Albert Rivera, quien "ha movido la barca" y dijo que la legislatura se había "acabado" para que después llegara Sánchez a "recoger los frutos" mediante "pactos" con Iglesias, "el otro gobierno", y con los independentistas, a los que ha colocado en el "tercer gobierno". Frente a ello, ha incidido en que su partido estará en condiciones de contar con un presidente "que gane las elecciones" y coseche "muchos éxitos, empezando por las andaluzas y siguiendo por las municipales".





--EUROPA PRESS--