El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha manifestado este lunes que la "crisis" derivada de la 'gota fría' que atraviesa España desde la pasada semana aún "no ha acabado", por lo que ha pedido a los vecinos de las poblaciones afectadas que estén "muy pendientes de la información de todas las instituciones públicas" para evitar daños personales, toda vez que ha asegurado que el Gobierno no va a "escatimar recursos" para la recuperación de los territorios.



"Ahora empieza la evaluación de los daños causados, que llevará unos días", ha manifestado Sánchez tras salir del Ayuntamiento de Níjar (Almería), donde ha mantenido una reunión de más de 30 minutos con la alcaldesa de la localidad, Esperanza Pérez, en la que también ha participado la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades con las que ha evaluado las consecuencias del temporal en la comarca que él mismo ha reconocido previamente en helicóptero.



Sánchez ha valorado la coordinación "interinstitucional" a la hora de afrontar la crisis al tiempo que ha trasladado su "solidaridad" con los afectados, entre ellos los familiares de las seis víctimas mortales que ha dejado la dana a su paso por la Península. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y el Ejército continuarán desplegados para garantizar lo más importante, que es la seguridad de todos", ha añadido tras recalcar que España es un país "solidario" que estará con los vecinos afectados a través del Gobierno en "cooperación" con el resto de administraciones.



El presidente del Gobierno en funciones ha valorado los mecanismos de prevención que, a través de las diferentes instituciones, se han adoptado para paliar los efectos de la gota fría, dado que "podrían haber sido muchos más los daños vitales y económicos". En esta línea, ha reclamado a la ciudadanía que sigan los consejos e indicaciones de las autoridades "sobre todo a la hora de moverse" para no registrar más incidentes.



"Creo que todas las instituciones públicas hemos hecho un trabajo sobresaliente, creo que ha habido un nivel de cooperación interinstitucional muy importante y eso desgraciadamente no ha podido impedir el que haya habido pérdidas humanas", ha dicho antes de recordar a los seis fallecidos en relación a las actuaciones preventivas que se han seguido a partir de la estrategia nacional de Protección Civil aprobada el pasado mes de abril.



ZONAS CATASTRÓFICAS



Sánchez, que ha sido recibido por la primera edil nijareña y el presidente de la Junta de Andalucía, con el que únicamente ha intercambiado una palabras de saludo, se ha mostrado de acuerdo con que es factible una declaración de zona catastrófica en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, así como en la provincia de Almería, si bien ha instado a esperar a evaluar los daños causados. "Vamos a esperar las próximas horas, a ver si pasa esta gota fría y podemos empezar la parte más importante, que es la de la recuperación", ha dicho tras solicitar "paciencia" para ello.



El presidente también ha calificado de "muy eficaz" los mecanismos de respuesta que se han activado ante cada uno de los incidentes registrados, por lo que ha resaltado la labor de las fuerzas policiales, las ONG, los voluntarios y los funcionarios públicos, que han tenido un papel "muy sobresaliente" en un momento "tan crítico" y que "a lo mejor no son tan visibles en la crisis de Protección Civil, como es por ejemplo el personal de la Confederación Hidrográfica".



Así, se ha mostrado consciente de los daños que la dana ha supuesto para el sector primario, de forma que únicamente en Níjar se han visto afectados más de 1.300 hectáreas de cultivo al inicio de temporada, por lo que ha mostrado su colaboración para recuperar las pérdidas "desde el punto de vista material, que no emocional" tanto de las cosechas como de las viviendas anegadas por las inundaciones.



El presidente ha asegurado que las delegaciones de Gobierno y las Subdelegaciones "ya han empezado a tramitar al menos la información de todos los ayuntamientos afectados" para saber "exentamente" la evaluación de los costes económicos de las inundaciones y riadas y poder actuar, ya sea de forma directa, ya sea a través de los gobiernos regionales, locales o de las diputaciones provinciales. "Hay mucho trabajo por hacer", ha apostillado.



Sánchez ha aterrizado en el Aeropuerto de Almería sobre las 10,30 horas, desde donde ha tomado un helicóptero y ha sobrevolado el campo de Níjar así como parte del término municipal de Almería, desde donde ha comprobado los efectos de la 'gota fría', especialmente en las zona de invernadero, antes de tomar tierra de nuevo en el campo de fútbol de Níjar y dirigirse al Ayuntamiento de la localidad donde se ha reunido con otros alcaldes afectados, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y responsables del operativo de emergencias.

