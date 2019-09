Pedro Sánchez, este lunes en Níjar (Almería)





El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho este lunes un llamamiento a la "responsabilidad" a todos los partidos políticos para evitar que se tengan que repetir en noviembre las elecciones generales, afirmando que España necesita ya un Ejecutivo en "plenas facultades" que haga frente a los desafíos que hay por delante, sobre todo, de carácter económico.



En declaraciones a los periodistas durante una visita a la provincia de Almería para conocer los daños ocasionados en varios municipios por las lluvias torrenciales, el presidente ha pedido especialmente a Unidas Podemos, formación con la que "a día de hoy" no se ha podido cerrar un acuerdo de cara a un nuevo debate de investidura, que "valore si, por tercera vez, va a decir que no a la investidura de un Gobierno progresista liderado por el PSOE" o si, en cambio, estaría dispuesto a comprometerse con el país y con una legislatura progresista, de manera que se evite la repetición de elecciones en noviembre.



Ha manifestado que desde el pasado 28 de abril, los socialistas siempre han mantenido que se tenía que constituir un Gobierno en nuestro país, de carácter progresista, que no dependiera de fuerzas independentistas que tienen una agenda política muy distinta al interés general del conjunto de España.



Ha añadido que pidieron, no ya el apoyo, sino al menos la abstención técnica del PP y de Ciudadanos para que se pudiera facilitar la investidura del presidente y poder formar el Gobierno que necesita nuestro país, con un claro eje progresista. Ha añadido, en relación con Unidas Podemos, que se le han planteado hasta cinco propuestas distintas "para poder entendernos y poner en marcha la investidura", pero, "desgraciadamente, a día de hoy no se ha podido lograr ese acuerdo".



"Creo que todos tenemos que hacer un acto de responsabilidad por y para el país porque España necesita un Gobierno en plenas facultades", dado los desafíos que hay por delante, como el enfriamiento de la economía o las consecuencias económicas del Brexit.



"Nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad haciendo un planteamiento de acuerdo progresista, y el resto de fuerzas políticas también tienen que hacer lo suyo para que evitemos entre todos que haya elecciones el próximo 10 de noviembre", ha dicho el presidente en funciones.





