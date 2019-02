Sánchez Haro en rueda de prensa





El parlamentario autonómico por Almería y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha criticado este domingo la "parálisis" que existe en el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos (Cs) porque "frena el desarrollo" en la comunidad.



En rueda de prensa, el socialista ha expresado que "comprobamos con preocupación cómo los dos gobiernos, el del PP y el de Ciudadanos, tutelados por la ultraderecha de Vox, están paralizados desde el primer minuto", según ha informado el partido en un comunicado.



Así, ha añadido que ni el presidente, Juanma Moreno (PP), ni el vicepresidente, Juan Marín (Cs), "son capaces de determinar la estructura y los segundos niveles de su gobierno". "Están demostrando ser unos auténticos incompetentes a la hora alguna medida de calado que mejore la calidad de vida de los andaluces", ha enfatizado.



Para el parlamentario, "PP y Ciudadanos, con la complicidad de Vox, no están poniendo por delante los intereses de Andalucía y tampoco están situando las necesidades de los andaluces en el lugar que le corresponde", reprochando además que la comunidad "no puede permitirse el lujo de quedarse paralizada".



"Una comunidad que aglutina a más de ocho millones y medio de habitantes, no puede permitirse el lujo de detenerse ni un solo minuto, porque nos jugamos mucho en términos económicos, de prestigio y de confianza en los mercados comunitarios y extracomunitarios", ha advertido Rodrigo Sánchez Haro.



En este sentido, el diputado autonómica ha expresado que PP y Ciudadanos "en lugar de gobernar y de crear un ambiente de confianza en nuestra economía y en nuestros sectores productivos, siguen sin tomar decisiones, haciendo declaraciones populistas, en permanente campaña electoral". "Esta inacción es fruto de que aún no se han dado cuenta que tienen que gobernar, que ya no están en la oposición", añade.



Al respecto, ha reprochado que su "única" medida "ha sido beneficiar a los ricos con el impuesto de sucesiones, una decisión que solo afecta a un uno por ciento de la población andaluza". "Sobre los presupuestos andaluces de aquello que afecta al bienestar del cien por cien de los andaluces no han dicho nada", ha subrayado Sánchez Haro.



Así, el socialista ha advertido que si PP y Ciudadanos no presentan los presupuestos en marzo "supondrá un retroceso para nuestra comunidad sin precedentes" y sería "condenar a Andalucía y a Almería al ostracismo, como ya ocurrió en 2011 cuando llegó el PP al Gobierno de España". Fueron, como ha recordado el parlamentario socialista, "siete años de olvido y traición a nuestra tierra".



El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista también se ha preguntado qué va a ocurrir con las infraestructuras que están en marcha, "con las obras que tenían que empezar en materia educativa, de carreteras y sanitaria". "¿Van a tapiar las puertas del hospital materno infantil en Almería como hicieron con los túneles de Sorbas para el AVE?", ha reflexionado.



"Conviene recordar también que hay muchos asuntos de calado que se tienen que resolver cuanto antes, como es el caso de los planes de empleo, que dejamos tramitados los socialistas y de los que se pueden beneficiar miles de andaluces y que tienen que comenzar a gestionar cuanto antes los ayuntamientos", ha exigido porque "solo en Almería eso supone 21 millones de euros de inversión y más de 2.200 contratos.



De otro lado, el PSOE le ha pedido al Partido Popular y a Ciudadanos "que den respuesta a "la propuesta que los socialistas les hicimos para cambiar la presidencia de la Comisión de Cultura del Parlamento andaluz, que plantearon que recayera en manos de Vox, por la de Fomento", ha solicitado Sánchez Haro y ha animado a estos partidos a pronunciarse "cuanto antes".

