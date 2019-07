Rodrigo Sánchez Haro





El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha alertado del "impacto sobre la ciudadanía de unos malos presupuestos", que se van a aprobar de "manera inminente" en la Cámara autonómica y que nacen "de la total confluencia de PP y Cs con Vox" y "del diálogo permanente" de Moreno y Juan Marín "sólo con la extrema derecha".



En Almería, Rodrigo Sánchez Haro ha criticado en una nota de prensa que PP y Cs asumen "sin reparos las políticas de la extrema derecha en Andalucía, nociva para los derechos y libertades conquistados por los andaluces".



"Éstos son los presupuestos del diálogo de PP y Ciudadanos con la extrema derecha, de la negociación, el acuerdo y el pacto de Moreno Bonilla y Marín con Vox", ha insistido el dirigente socialista, quien ha exigido al Gobierno "de las derechas que se dejen de cuentos, porque no hay diálogo con la oposición y su diálogo es sólo con la ultraderecha en Andalucía, porque necesitan el apoyo y el permiso de Vox hasta para mover la última silla en San Telmo y porque comparten postulados antisociales y antigualdad con esa extrema derecha, como demuestran en estos presupuestos que van a aprobar los tres aliados".



Para Sánchez Haro, queda probado en que PP y Cs "prácticamente todas las enmiendas de Vox y aceptan rendir a Andalucía y los andaluces ante los postulados de retroceso y regresión social de la ultraderecha".



Al mismo tiempo, ha criticado que el Gobierno de la Junta "rechaza las enmiendas del PSOE", de forma que, según ha detallado, "de más de 275 presentadas por 900 millones de euros, admiten únicamente dos, por 600.000 euros y de carácter técnico". "Eso no es dialogar ni acordar con la oposición, sino utilizar dos enmiendas socialistas para arreglar errores del propio Gobierno en su borrador presupuestario y bloquear nuestros intentos de frenar la regresión social que plantean las derechas con la ultraderecha para Andalucía", ha recalcado el socialista.



El portavoz adjunto socialista ha afirmado que PP y Cs "se quitan de encima de un plumazo las enmiendas socialistas sin dar oportunidad al diálogo para que Andalucía recupere 200 millones recortados del fomento del empleo, 58 millones más para sanidad pública, 63 millones más para la renta mínima de inserción, once millones más de aportación autonómica a la dependencia o para que acceda a más ingresos para impulsar todas estas políticas sociales con el adelanto de los fondos europeos, una medida que incomprensiblemente se ha rechazado por las incoherencias y vaivenes del Ejecutivo de las derechas".



Sánchez Haro ha lamentado, además, que el Gobierno de PP y Cs "deniegan enmiendas importantes" para la provincia de Almería, para nuevas infraestructuras educativas y sanitarias y "retrasan la puesta en marcha del Materno Infantil como mínimo hasta 2020".



"Los tres del trifachito inician en este presupuesto el desmantelamiento del sistema de servicios públicos de Andalucía, preparando el camino para echar a 9.000 trabajadores públicos", ha subrayado el responsable socialista, quien ha manifestado que desde el PSOE andaluz "no vamos a dejar de denunciar esta agresión al empleo público y a los servicios ciudadanos en nuestra comunidad".



Por último, ha agregado que "PP y Cs han dado un portazo a nuestras enmiendas y ahora, en el debate final presupuestario, mantenemos nuestra férrea defensa de los servicios públicos y sus trabajadores en nuestros votos particulares", reiterando que "los andaluces saben que estos presupuestos nacen del hermanamiento, el pacto y la querencia del PP y Cs con la ultraderecha".

