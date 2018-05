Sánchez Haro alaba a la agricultura almeriense como uno de los sistemas productivos más eficientes de España

Entrega de los premios Bajo Plástico

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha reconocido este viernes en Dalías (Almería) que "la sostenibilidad de las explotaciones almerienses hace de éstas uno de los sistemas productivos más eficientes de España, capaces de obtener una gran productividad".Sánchez Haro, que ha participado en la entrega de premios 'Bajo Plástico' que otorga el programa del mismo nombre de Radio Luz de Dalías, ha señalado que esto es posible gracias que "los agricultores de esta provincia producen de forma respetuosa con el medio ambiente a través de la lucha biológica, con sistemas de producción ecológica o integrada e incluso llevando a cabo actuaciones de carácter agroambiental".Por ello, ha resaltado que "en Almería tenemos la prueba de que la calidad no está reñida ni con la cantidad ni con no respetar el medio ambiente, una calidad apreciada por los mercados más exigentes y que permiten que el potencial exportador de su sector hortofrutícola siga sin tocar techo". En este sentido, ha recordado que el valor de las exportaciones creció un 5,8% en 2017.El titular de Agricultura ha subrayado igualmente al apoyo que se presta al sector desde su departamento y que "se va a seguir prestando". En este sentido, ha recordado que recientemente se han convocado las ayudas para la modernización y renovación de invernaderos, para lo que se destinan 30 millones de euros en Andalucía, siendo Almería la principal destinataria de estas partidas.El consejero también ha incidido en la importancia de otros fondos que recibe la provincia de Almería de la Política Agrícola Común (PAC), como 20 millones de euros que se han invertido en la incorporación de jóvenes al sector agrario, 8 millones para apoyar las actuaciones de carácter agroambiental, 7 más para la modernización de industrias agroalimentarias, 1,2 millones destinados a Grupos Operativos de Innovación y 41 millones destinados a las Organizaciones de Productores de frutas y Hortalizas (OPFH).PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS'Bajo Plástico' es un programa sobre la agricultura almeriense que se emite en Radio Luz de Dalías con carácter semanal. Su propio equipo de redacción está compuesto por personas vinculadas a este sector encargadas a su vez del 'Observatorio Bajo Plástico', una web desde donde se complementa la información mediante reportajes, temas de investigación, técnicas de cultivo y opiniones de los agricultores.El programa concede desde hace cuatro años los galardones 'Bajo Plástico', con los que reconoce a personas y entidades por su esfuerzo y dedicación a la agricultura almeriense. En esta edición se han concedido cuatro reconocimientos y tres galardones. Los primeros han sido para la Organización Expolevante por hacer de un evento local una feria agrícola de referencia; Edeka, la mayor red de comercio minorista de Alemania, por su defensa de las importaciones de hortalizas almerienses en ese país; Biotec Family, sociedad cooperativa andaluza especializada en cultivo y comercialización de productos ecológicos, por la integración de personas con síndrome de down; y a Francisco Callejón, como homenaje a las generaciones de agricultores antecesoras.Los galardones, por su parte, han sido para Juan Antonio Díaz Planelles, por su trayectoria profesional unida al ámbito de la comercialización; la cooperativa Campoejido, por sus trabajos para el cooperativismo agrícola y los insumos; y la Plataforma de Aguas Privadas del Poniente de Almería, por la defensa de los derechos de los agricultores y las comunidades de regantes.--EUROPA PRESS--