Salvemoselpuente pide la misma determinación para la pasarela de Pescadería que para la Plaza Vieja

La plataforma quiere fechas concretas tras cuatro años de lucha, mociones y hasta un referéndum para consensuar diseño



La plataforma exige la dimisión de Carlos Sánchez o Ana Labella:

ALMERÍA.- #Salvemoselpuente pide la misma determinación del Ayuntamiento de Almería para garantizar los plazos de las obras en la Plaza Vieja que para las actuaciones en el barrio de Pescadería, como las comprometidas varias veces en pleno para la pasarela sobre la Avenida del Mar. “No salimos de nuestro asombro cuando escuchamos que una obra en la Plaza Vieja, que ni tan siquiera ha tenido que pasar por un referéndum entre vecinos como el que nos impusieron a nosotros, puedan estar garantizadas para dentro de unos meses cuando nosotros llevamos cuatro años soportando la vergüenza de un Ayuntamiento que no cumple lo que aprueba en pleno no una, sino tres veces”, afirman desde la plataforma.

La Asociación de comerciantes de la Plaza de Pavía ha iniciado la reactivación de la plataforma que agrupó a colectivos vecinales para establecer un nuevo calendario de movilizaciones ante lo que entienden es “un atropello y la evidencia de la brecha entre barrio rico y barrio pobre que este alcalde se ha empeñado en convertir en su seña de identidad”. De igual modo iniciarán una nueva ronda de contactos tanto con los partidos que actualmente tienen representación en la corporación como con las formaciones que aspiran a estarlo “para hacer un frente común en defensa del barrio de Pescadería y de sus infraestructuras más necesarias empezando por el puente y terminando por el derecho a zonas verdes, calles limpias y dotación de equipamiento urbano al mismo nivel que en el centro de la ciudad”, adelantan.

De este modo la plataforma intentará convencer a los grupos de la oposición, que hoy suponen la mayoría absoluta del pleno, para que pidan ya no la reprobación si no la dimisión del concejal o concejala que, según ellos, “ha urdido el engaño a Pescadería, porque ya sea Carlos Sánchez o Ana Martínez Labella, uno de los dos ha mentido a todo un barrio con un proyecto que supuestamente estaba hecho y que luego no estaba y había que volver a hacer. Con un proyecto que se suponía debía ejecutarse en los primeros meses del año y que aún no tiene el procedimiento administrativo completo. Queremos la verdad y la dimisión de quien nos haya mentido, porque uno de los dos no ha dicho la verdad en el proceso del Puente de Pescadería”.

La movilización iniciada en 2014 por los comerciantes a la que pronto se adhirieron La Traíña, Trabajadores Parados y otros colectivos, comenzó con la defensa del puente ante los planes de urbanismo para su demolición. Tras la pérdida de mayoría absoluta del PP que regía la anterior legislatura, la plataforma consiguió frenar ese proyecto firmando con los partidos que concurrieron a las elecciones, (PSOE, CS, IU entre ellos), un acuerdo de intenciones en el que se comprometieron a salvaguardar el puente. Hasta en tres ocasiones fue aprobada la actuación en pleno, la última de ellas tras presentar la propia asociación una propuesta de “moción de la vergüenza” que obligase al propio ayuntamiento a dar cumplimiento de los acuerdos aprobados en éste, un movimiento inédito aún. “La moción fue retirada de forma consensuada ante el compromiso, supuestamente serio, de que las obras irían adelante, unas obras que se iban a ejecutar con remanentes de 2015, luego de 2016 y al final iba en los presupuestos de 2017 para pasar a los de 2018. Todo mentira”, reiteran desde la comisión permanente de #Salvemoselpuente.