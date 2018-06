Salvemoselpuente entregará a PSOE, CS e IU una moción de reprobación al alcalde de Almería por tres años de engaño

Alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco

ALMERÍA.- #Salvemoselpuente, la plataforma generada en 2014 para la defensa y puesta en valor del puente que cruza la Avenida del Mar ha conseguido reunir en apenas unos días más de 1000 firmas de vecinos de Pescadería- La Chanca y el entorno de la Plaza de Pavía, que serán entregadas esta misma semana a los grupos políticos PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida como aval para pedir la reprobación del alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. Vecinos y comerciantes consideran al primer edil responsable último del “engaño” que entienden haber sufrido tras mociones aprobadas por unanimidad, un referéndum sobre el supuesto modelo a desarrollar e inclusiones en presupuestos que ahora, en 2018, “parecen haber encontrado hueco en una partida que supuestamente ya existía en el presupuesto de 2017, después de garantizarnos que se haría con remanentes de 2016. Este engaño no puede salirle gratis al alcalde y no por nuestro caso concreto, sino por el bien de todos los barrios de la ciudad”, afirman.



#Salvemoselpuente ha mantenido contactos previos con los grupos políticos que durante la campaña electoral de las municipales de 2014 firmaron el memorándum de entendimiento con la plataforma para comprometerse con la defensa de la pasarela que une Pescadería-La Chanca con el centro urbano, grupos a los que se ha pedido su apoyo para que representen el sentir del barrio, de los vecinos y comerciantes, ante el pleno en una moción de reprobación “como único camino que nos han dejado para establecer un precedente en cuanto a los compromisos del pleno con los barrios de la ciudad”, señalan.



El manifiesto apoyado por más de mil firmas y que PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida convertirán en moción dice textualmente:



Manifiesto para firmar por los vecinos de Pescadería- La Chanca y la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía



Reprobación del alcalde de Almería y ejecución urgente de la puesta en valor del Puente de Pescadería



Tres años de movilización, tres plenos con mociones aprobadas por unanimidad y nada menos que un referéndum para elegir el modelo de puente, y no ha sido suficiente para hacer cumplir un compromiso municipal en Almería garantizado hasta en tres ocasiones. Ahora, en 2018, vuelven a consignar los fondos que supuestamente ya estaban asegurados en 2017. La Plaza de Pavía, Pescadería- La Chanca, el barrio en su conjunto, ha sido engañado una y otra vez por un gobierno municipal insensible a las necesidades de una comunidad humilde. Engañados por un gobierno municipal que ha faltado a la verdad obviando una y otra vez la única garantía que un ciudadano tiene del cumplimiento de una decisión de su Ayuntamiento, que es aquella que se aprueba en pleno.



El vaso de la paciencia de los vecinos de la Plaza de Pavía, de Pescadería en su conjunto, se ha colmado en demasiadas ocasiones, y esta vez no se puede dar ni un paso atrás. Ya no se trata de pedir la responsabilidad directa de aquellos concejales que no han cumplido con el compromiso adquirido con nosotros como vecinos, pues ya sea Carlos Sánchez o Ana Martínez Labella no son más que personas en las que el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco Monterreal, ha delegado en diferentes etapas estas funciones.



Es por ello que pedimos el apoyo de los grupos políticos que en su día firmaron el memorando de entendimiento para la salvaguarda y puesta en valor del Puente de Pescadería, para que en nuestro nombre defiendan la petición/moción en el pleno de la ciudad de Almería para la reprobación del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco Monterreal, por el engaño al que ha sometido al barrio de Pescadería-La Chanca, por la negligente actuación de sus concejales para con este barrio, así como la adopción de los acuerdos y medidas necesarias para que la puesta en valor de la pasarela sobre la Avenida del Mar se convierta en una actuación urgente y de ejecución inmediata.

Hablamos de una obra comprometida en 2015, garantizada en 2016, sometida a referéndum ciudadano e incluida en los presupuestos de 2017. #Salvemoselpuente ahora.