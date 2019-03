Salvemos Mojácar logra la paralización parcial de uno de los desmontes denunciados

ALMERÍA.- La Plataforma Salvemos Mojácar ha anunciado que se ha logrado la paralización parcial de uno de los desmontes denunciados si bien se queja de la "inacción y parcialidad" del Ayuntamiento mojaquero en este tema. Advierte al Consistirio que si no paraliza todos los desmontes denunciados, lo denunciará por prevaricación.

Nota de prensa

El pasado 5 de febrero de 2019 el ayuntamiento de Mojácar dictaba un decreto de suspensión cautelar de obras en la UE 16 de Cañada Aguilar en respuesta a un escrito de Salvemos Mojácar denunciando desmontes legales, sin embargo dicho decreto solo afecta a una mínima parte de uno de los desmontes denunciados y le da opción al propietario (Cajamar), para que intente su legalización.

Salvemos Mojácar ha recurrido el decreto exigiendo que se amplie la paralización a la totalidad de ese desmonte, que es claramente ilegal a la vista de la Declaración de Impacto Ambiental asi como de proncunciamientos anteriores del propio ayuntamiento.

La asociación exige a su vez que se declare ilegal la totalidad del desmonte, sin opción alguna a legalizarlo, y se obligue a la propietaria y de forma inmediata a LA RESTAURACIÓN DE TODO EL MEDIO DAÑADO.

La asociación exige también y que se paralice la aplicación del Plan Parcial al haberse incumplido la DIA.

Además solicita que se suspenda y anule el Plan Parcial al haberse incumplido su plazo de ejecución, declarándose ilegal la urbanización entera, y anulándose el plan y proyecto, dada la inexistente justificación actual para el mismo habida cuenta de la sobreoferta de viviendas en el municipio y la saturación de servicios.

Por otro lado no hay prevista la efectuaciónd e construcciones de viviendas en los terrenos próximamente por lo que se ha realizado una devastación inútil del territorio sin más objeto, quizás, que intentar consolidar el suelo urbano o subir el valor del terreno, que se encuentra a la venta en tanto que suelo o parcelas, sin previsión alguna de urbanización, en una inmobiliaria online.

No se entiende que se realice tal devastación ya que ha destruido el valor paisajístico y natural del terreno, afectando con ello tanto al mismo propietario (y las posibilidades de venta del suelo que ha perdido todo atractivo y valor paisajístico y quedando tres parcelas en medio del talud), como al medio, como a los vecinos que ven y pasean por este entorno, como al municipio. Este destrozo ha afectado gravemente a las vidas de los vecinos que apreciaban este monte como paisaje y lugar de paseo. Además, el principal talud realizado, y que no ha sido objeto de paralización por parte del Ayuntamiento, es un grave riesgo para la seguridad, máxime en una zona que no se prevé construir a corto ni medio plazo.

Además la asociación denuncia la total inacción del ayuntamiento en otros dos casos de graves desmontes denunciados, en los paraes de La Mata-Mingranos y de El Descargador-Albardinar, asi como en la obras ilegales de la ampliación de Pueblo Indalo, que se efectúan antes de la aprobación del PGOU con la posible intención de consolidar por hechos consumados sectores antiguos que deberian descatalogarse

La asociación anuncia que interpondrá denuncia por prevaricación contra el Ayuntamiento si procede a la legalización del desmonte y si no actúa correctamente exigiendo la restauración del medio.

La asociación anuncia a su vez recursos y acciones ante la Junta de Andalucía, la Fiscalía anticorrupción y medioambiental, el defensor del Pueblo y el Parlameto Europeo.