'Sabores Almería' participa por primera vez en la Feria 'Alimentaria' de Barcelona con 'stand' propio

Representantes de Sabores Almería con el consejero de Agricultura en Alimentaria

La marca gourmet de la Diputación Provincial almeriense, 'Sabores Almería', participa, por primera vez, en la Feria 'Alimentaria', que se celebra hasta el jueves en Barcelona, con un 'stand' propio en el que están presentes once empresas almerienses. El objetivo de esta cita es enseñar al público "el sabor y la calidad" del sector agroalimentario de la provincia.



En un comunicado, la Diputación Provincial ha recordado que las once empresas que estarán presentes en el stand de 'Sabores Almería' durante las cuatro jornadas de 'Alimentaria' son: Biosabor Nature, Caprina Almería (Pastora de Taberno y SCA Los Filabres), Barquillos Saavedra, Jamones Segura, Natural Crunch, Embutidos Peñacruz, Cervezas Origen, Alhóndiga La Unión, La Velezana y Pulpí Eya.



La Diputación de Almería está representada en esta importante feria agroalimentaria por su vicepresidente, Javier Aureliano García, quien ha viajado a Barcelona para arropar a los empresarios almerienses acompañado por la diputada de Agricultura, María López Asensio, y el diputado de Presidencia, Fernando Giménez.



Desde que 'Alimentaria' ha abierto sus puertas este lunes por la mañana, las empresas de 'Sabores Almería' presentes en la feria han llenado las vitrinas y expositores del 'stand' de la marca gourmet con sus productos, que han inundado con sus aromas los pasillos del Pabellón 2 de la Fira de Barcelona.



"Es la primera vez que la Diputación Provincial, a través de la marca 'Sabores Almería', participa en esta importante cita, en la que brinda a las empresas la oportunidad de tener un contacto directo con el mercado internacional. Es un salto cualitativo para que sigan creciendo y creando riqueza y empleo en la provincia", ha destacado Javier Aureliano García.



El vicepresidente de la Diputación Provincial ha señalado la "amplia variedad de productos" que están participando en 'Alimentaria' y la "gran acogida", ya que "la marca está sorprendiendo mucho entre el público que nos visita, tanto por su variedad como por su calidad. No todas las provincias pueden presumir de una marca que aglutine a tantas empresas como 'Sabores Almería', que supone un sello de calidad único de representación en 'Alimentaria'".



El 'stand' de la Diputación en Barcelona tiene alrededor de cien metros cuadrados, en los que se exponen las once empresas participantes en el evento. 'Sabores Almería' cuenta con una zona individual para cada empresa, y otra zona común, más privada, en la que los empresarios pueden mantener reuniones y encuentros comerciales.



DOLORS MONTSERRAT, INTERESADA POR 'SABORES ALMERÍA'



La Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha participado en la inauguración oficial de la Feria 'Alimentaria' este lunes. Tras el acto oficial, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha mantenido un breve encuentro con la ministra, en el que le ha hablado de la calidad y variedad de productos que aglutina 'Sabores Almería', según han adelantado desde la institución provincial.



Montserrat se ha interesado por los productos almerienses que han viajado hasta la 'Alimentaria' y por la gran oportunidad que representa para ellos esta feria internacional. Montserrat ha deseado una "buena feria" a la provincia que, recientemente, ha visitado, y ha puesto en valor la calidad y variedad de la marca gourmet almeriense.



El resto de la jornada, para las empresas almerienses, ha estado marcada por las reuniones con proveedores y compradores nacionales e internacionales, y las degustaciones, catas y muestras de productos de 'Sabores Almería'.





--EUROPA PRESS--