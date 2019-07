Rosario La Tremendita, José del Tomate y María José Pérez, en la noche más joven del Festival de Flamenco

Tres jóvenes valores se darán cita este sábado, 20 de julio, en la última cita que el Festival celebrará en la Alcazaba



José del Tomate

ALMERÍA.- Dentro de la amplia programación del 53º Festival de Flamenco y Danza de Almería, la del sábado, 20 de julio, es de las que crean afición de cantera. Y es que el cartel para la velada estará protagonizado por tres jóvenes valores con un ya brillante presente. Rosario La Tremendita, José del Tomate y María José Pérez compartirán cartel, a partir de las 22.00 horas, en la que será la última de las convocatorias del programa organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería que se realizará en la Alcazaba.

Las entradas están disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web www.almeriaculturaentradas.es, con un precio único de tan solo 20 euros.

Rosario La Tremendita

Bisnieta de Enriqueta La Pescaera, sobrina nieta de La Gandinga de Triana e hija de José El Tremendo, Rosario La Tremendita es una joven cantaora de Triana, que cazó el cante al vuelo y lo fue soltando ya de niña en fiestas y peñas. Ya entonces, su meta era ser cantaora y, sobre todo, cantaora “de alante”. Creyó necesario explorar en profundidad esa materia expresiva y ampliarla por lo que investiga en el cante al tiempo que realiza estudios de solfeo y piano.

Tras dos primeros discos de flamenco que podrían definirse como ‘convencionales’, en su cuarto álbum, ‘Delirium Tremens’, da un paso más en su inquietud investigadora exponiendo el cante flamenco tradicional a nuevos entornos, tanto sonoros y armónicos, como de representación, por lo que fue nominado a mejor álbum de música flamenca en los Latin Grammy 2017, como ya ocurriera en 2012 con ‘Fatum’.

José del Tomate

La relación de Almería con la guitarra es estrecha desde que Antonio de Torres ideara su configuración actual en el siglo XIX. Viajando por el tiempo, hasta nuestros días, José del Tomate es uno de los más talentosos guitarristas de futuro, manteniendo así no sólo el virtuosismo familiar heredado de su padre, Tomatito, sino reforzando esa unión entre las seis cuerdas y la ciudad.



Tras presentar su primer disco, ‘Plaza Vieja’ en el Teatro Apolo el pasado mes de diciembre, ahora, José del Tomate entra por derecho por segunda vez como artista del cartel del prestigioso Festival de Flamenco y Danza de Almería. José del Tomate estará acompañado por Cristóbal Santiago a la guitarra; Bernardo Parrilla al violín; Jony Cortés percusión; ‘Pescaito’ a las palmas; Antonio Ramos ‘el Maca’ al bajo eléctrico; y Mariangeles Fernandez al cante.

María José Pérez

También almeriense, María José Pérez lleva demostrando sus capacidades para el cante durante ya más de una década. No hay que olvidar que en 2015 fue distinguida con la Lámpara Minera del prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, en Murcia (2015), y fue ganadora del Melón de Oro de Lo Ferro y también en el concurso nacional de Saeta de La Unión.

La cantaora explica que ‘Trazos’, su primer trabajo discográfico que presentó el pasado año en el Teatro Apolo, “describe la forma en la que perfilo diez cantes que nacen desde lo más adentro de mi ser y en los que aprovecho cada uno de ellos para contar algo de mí. Le canto a mi tierra, Almería, donde me trasporto para describir las calles y lugares donde he crecido y recuerdo el cante que me ha llevado a conseguir uno de los más preciados galardones”.

María José Pérez es diplomada en Logopedia y Magisterio en Audición y Lenguaje y esa doble condición de cantaora y logopeda, la aplica en sus clases desde 2015 como profesora de la Fundación Cristina Heeren.