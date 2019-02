Roquetas celebra un pleno extraordinario para la dimisión de Cabrera (PP) ante su nombramiento como delegada

La delegada de Fomento y Cultura de la Junta en Almería, Eloísa Cabrera





La corporación municipal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha celebrado este lunes una sesión extraordinaria para dar cuenta de la dimisión de Eloísa Cabrera como concejal de la institución, tras su nombramiento como delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Almería.



Durante la sesión, según ha indicado el Consistorio en una nota, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, le ha manifestado que "cualquiera de los 25 que estamos aquí estaríamos satisfechos y orgullosos de ir a una institución para trabajar por toda la provincia", por lo que le ha dado la "enhorabuena" a Cabrera.



"Se trata de algo muy importante que yo mismo he vivido en primera persona, y me he venido de la Diputación con una gran satisfacción, que se consigue con trabajo y esfuerzo", ha añadido el primer edil.



Sobre Cabrera, el alcalde de Roquetas ha subrayado que "es trabajadora al 200 por cien; esa es la realidad. Por lo tanto, espero y deseo que con la misma eficacia y trabajo que en Roquetas asuma la responsabilidad que tiene hoy. Sé que lo va a cumplir a rajatabla".



Por su parte, la nueva delegada de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía ha afirmado que "ser concejal del pueblo que te vio nacer es el cargo más bonito que se puede tener" por lo que ha animado al resto de la corporación "a seguir trabajando por Roquetas de Mar con ilusión y pasión".



"Han sido 20 años desde que aquella niña que vino de la mano de José María González fue elegida como concejal, lo que es un orgullo siempre. Esa niña del colegio Francisco Villaespesa y, más tarde, del IES Sabinar, al que tardábamos hora y media en llegar. Y es que las oportunidades que hoy tenemos en Roquetas no las teníamos antes", ha añadido.



Cabrera ha mostrado su convicción de que "hay dos pilares para que un municipio crezca: educación y cultura, además de trabajar siempre desde la política como servicio público". En este sentido, ha mencionado en su despedida al Teatro Auditorio y a la Escuela de Música como las actividades "de las que más orgullosa me puedo sentir".

--EUROPA PRESS--