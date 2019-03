El presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía (NNGG-A), Kike Rodríguez, ha clausurado este domingo un acto de esta formación juvenil del PP en Almería donde ha afirmado que "nunca hemos tenido un presidente de la Junta tan valiente como Juanma Moreno".



El líder de NNGG ha apuntado que la valentía "no se demuestra con discursos, sino con hechos" y se ha referido al hecho de que el nuevo gobierno "está levantando las alfombras y le está quitando el maquillaje a 40 años de PSOE en Andalucía", según ha informado el PP-A en un comunicado.



Para Rodríguez, "la valentía con la que está actuando el gobierno de Moreno se ve en los temas que preocupan a los andaluces, como la sanidad, el empleo, la educación o las infraestructuras. Esa es la valentía que pidieron los andaluces y, en menos de cien días, ya está cumpliendo su programa".



En este marco, el presidente de la organización se ha reafirmado en que "somos un partido de centro y lo estamos demostrando en Andalucía". "No se puede apostar por la radicalidad y ahora que llegan las elecciones generales, no consiste en cambiar un gobierno de radicales por otros radicales, consiste en hacer un cambio sensato, tranquilo, pero un cambio radical en las políticas", ha dicho.



"Es el momento de mirar al futuro, al empleo, al progreso con Pablo Casado. No es el momento de mirar al pasado de Zapatero, que nos llevó a la recesión económica, y Pedro Sánchez es la peor copia de Zapatero", ha concluido.

