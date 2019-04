Rodríguez-Comendador (PP)





El candidato al Senado del PP por Almería Luis Rogelio Rodríguez-Comendador ha señalado la importancia de las próximas elecciones generales porque "está en peligro la España que hemos conocido en los últimos 500 años", una situación que hay que "afrontarla para evitar la destrucción de nuestro país".



En una nota, ha apuntado que el 28 de abril "está en juego la España unidad que ha logrado los mejores 40 años de nuestra historia", y ha pedido a los almerienses que reflexionen porque "no solo votamos un partido de un color político o de otro, sino que votaremos también si queremos que el futuro sea un futuro en común, próspero y de oportunidades".



Rodríguez-Comendador ha explicado que "si nuevamente Sánchez necesita a los independentistas para poder gobernar, las cesiones van a seguir haciéndose después del 28 de abril, aunque ahora a él no le interese hablar de Cataluña, pero inmediatamente después de las elecciones va a ocurrir lo que anunció el señor Iceta".



Además, ha señalado que tampoco hay que olvidar la posibilidad de la "anexión de Navarra al País Vasco que es la segunda fase de poner en marcha la destrucción de lo que hoy conocemos como la unida de España".



"Un gobierno del PP significa recomponer y recuperar la posibilidad de mantenernos unidos como hasta ahora, mientras que un gobierno del PSOE tiene el riesgo grave de que si el señor Sánchez vuelve a necesitar a los independentistas para gobernar, no dude en poner en peligro la unidad de España, y eso hay que tenerlo en cuenta", ha concluido.





