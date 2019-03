La ministra de Defensa, Margarita Robles





La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que España está preparada para "detectar y corregir" las "intrusiones" que puedan darse a través de ataques informáticos como el sufrido por su departamento, si bien no ha querido "entrar en detalles" sobre el mismo, toda vez que ha recordado que existe un procedimiento abierto al respecto del que se ha dado parte a la Fiscalía.



Así se ha pronunciado la ministra durante una visita a la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde ha asegurado que el país está "suficientemente preparado" para "detectar cuándo se produce un ataque" así como para "poner todas las medidas necesarias y suficientes" para "evitar estos ataques".



Robles ha señalado que aún "se está investigando" el origen del ataque, dado que estas "intrusiones" son "muy sofisticadas y muy complicadas" y con lo que precisan de "mucho tiempo realizarlas". No obstante, ha valorado el trabajo que se realiza desde el Centro Criptológico Nacional así como desde los organismos dependientes de Defensa para repeler dichos ataques.



"En el mundo en el que vivimos hay una serie de riesgos y amenazas que quizá no sean las convencionales, pero la privacidad también puede estar en un momento determinado vulnerada, y por ello estoy muy orgullosa de que tengamos organismos bien preparados", ha insistido la ministra al respecto.





