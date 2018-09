Rioja celebra sus fiestas patronales con clima veraniego y de convivencia

Ambiente de las fiestas

RIOJA.- El pueblo de Rioja vive sus días grandes con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, dentro de un clima veraniego que está invitando a la masiva participación tanto de los vecinos como de numerosos visitantes de la capital y de toda la comarca del Andarax.

La plaza de la Democracia fue escenario la noche del viernes de la presentación de la nueva corte de honor de las fiestas 2018, reconocimientos vecinales, lectura del pregón y saluda de la alcaldesa. Previamente tuvo lugar la actuación de cuatro grupos de la escuela municipal de baile Virgen del Rosario, quienes deleitaron a los centenares de asistentes con rumbas, alegrías y pasodobles. Las alumnas fueron obsequiadas con flores así como su profesora de baile, Paqui Méndez.

A continuación, la alcaldesa de Rioja pronunció un saluda en el que recordó el origen de las fiestas, siempre vinculado al campo y a las cosechas. “Finalizada la tarea estival de recogida, venta y almacenado del grano llegaba la hora de dar gracias; creyentes o menos creyentes volvían a alzar su mirada al cielo, mostrando a la Virgen su respeto e implorando su infinita generosidad para la próxima cosecha”. Mª Isabel Sánchez Siles agradeció la implicación de su equipo de gobierno y de los trabajadores municipales a la hora de organizar las fiestas patronales, comprometiéndose a seguir trabajando por el progreso y bienestar de los vecinos.

Pregón

Acto seguido subió al escenario el pregonero de las fiestas, Francisco Nicasio López Azor, riojeño que en la actualidad ejerce de policía local en el pueblo vecino de Gádor. Francisco pronunció un emotivo pregón lleno de recuerdos de su infancia y juventud, pasando por su esforzada preparación para aprobar las oposiciones a policía local y sus primeros años como profesional en Rioja. “Todos vosotros me ayudásteis en el día a día, cada uno de los compañeros del ayuntamiento y mis jefes. Primero Antonio Cazorla, quien me dio los primeros consejos, allanándome el camino y luego tú, María Isabel, siempre apoyándome en los momentos difíciles, escuchándome, teniendo en cuenta mis opiniones, siendo no solamente mi alcaldesa y jefa, sino como una madre para mi”.

El pregonero recibió una placa de agradecimiento de manos de la alcaldesa al igual que los vecinos distinguidos en los premios a la Participación Ciudadana, que este año recayeron en Antonia Juárez, Rafael Sola, Carmen Pérez y Francisco Hidalgo, funcionario del ayuntamiento al que han reconocido su entrega por el pueblo y su reciente condición como Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Almería. También recibió un reconocimiento la joven Melodie García por el mejor expediente académico en el primer ciclo de ESO.

Corte de honor

El acto se completó con la presentación de la nueva corte de honor: Sofía Rodríguez (reina 2018), María Martín (reina infantil), Manuel Jesús Maldonado (míster 2018) y Alfonso Jesús de Luque (míster infantil), nombramientos que contaron con sus antecesores de las fiestas de 2017. Las orquestas Chasis y Zodiaco amenizaron una verbena popular que se prolongó hasta el amanecer. Muchas personas encadenaron la noche para disfrutar de la diana de gigantes y cabezudos, uno de los atractivos de las fiestas patronales junto a la feria del mediodía, el desfile de carrozas y comparsas, o la misa y procesión en honor a la Virgen del Rosario la tarde del domingo.