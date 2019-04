Representantes de Tryp Indalo y los trabajadores se reúnen este martes para negociar ante el cierre del hotel

Representantes de Tryp Indalo y los trabajadores se reúnen





Los representantes laborales y sindicales de los 47 trabajadores del Hotel Tryp Indalo de Almería van a mantener este martes una nueva reunión con los responsables del grupo hotelero Meliá para tratar de evitar el cierre del establecimiento ubicado en la Avenida del Mediterráneo desde 2004 y con ello sortear el ERE extintivo que se deriva la falta de acuerdo entre la cadena hotelera y la entidad propietaria del inmueble para continuar con la actividad.



Según han explicado a Europa Press fuentes de la negociación, la entidad hotelera plantea causas "organizativas y productivas" para llevar adelante el ERE, por el que ofrece a los empleados, casi todos con contratos desde el inicio de la actividad, unos 20 días por año trabajado, aunque tras los últimos contactos dicha cifra habría aumentado ligeramente pero "no lo suficiente" para considerarse como una compensación justa por parte de los trabajadores.



La parte social ha señalado la ausencia de "causas económicas" para efectuar un ERE, que vendría motivado por la falta de acuerdo entre arrendador y arrendatario. En este sentido, los sindicatos ya han manifestado sus sospechas sobre la intención del propietario del edificio para cambiar el uso productivo del inmueble para que pase de ser un hotel a acoger apartamentos turísticos, lo que implicaría además un cambio de licencia. Frente a esto, los trabajadores han reclamado "continuar con la actividad" hotelera.



De la misma forma, han incidido en la posibilidad de adoptar otras medidas que evitarían el expediente de regulación de empleo y que pasarían, entre otras, por ofrecer movilidad geográfica a los trabajadores para que ocupen puestos de trabajo en otros establecimientos de la cadena.



Las mismas fuentes han contrapuesto así que la cadena haya impulsado un ERE al mismo tiempo que ha ofrecido "entre diez y 15 puestos" en hoteles del corredor mediterráneo español hasta Barcelona para algunos de los 47 empleados que se verían afectados por el cierre, cuya fecha se ha prorrogado con los contratos, hasta el próximo 10 de abril.



En cualquier caso, y ante la posibilidad de no poder evitar el cierre, desde la representación de los trabajadores se han recalcado las bajas compensaciones que se ofrecen a los empleados, ya que la mayor parte de ellos acumulan 15 años de antigüedad, por lo que consideran que las atribuciones por un posible despido improcedente deberían ser mayores a las planteadas.



Cabe recordar que los sindicatos UGT y CCOO se concentraron la pasada semana a las puertas del establecimiento para hacer "visible" la "preocupación por la falta de acuerdo para salvar la continuidad del funcionamiento" del Hotel Tryp Indalo y "proteger así el empleo de 47 trabajadores" que acabarían en el paro.



Según los sindicatos, el hotel se inauguró el 17 de marzo de 2004 como primer hotel urbano de la Cadena Sol Meliá en la provincia de Almería y que desde entonces ha funcionado "satisfactoriamente tanto a nivel turístico como sede de convenciones, congresos y jornadas", con lo que redujeron a motivos "puramente especulativos de los propietarios del inmueble" de la mercantil Nivelsol las pretensiones de cierre.



Desde ambos sindicatos se exigido un "cambio de rumbo" para que se mantenga abierto el hotel y para que las administraciones públicas "no permitan este tipo de especulaciones frente al bien que supone para la economía de nuestra provincia".



A tenor de esta situación, el Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este mismo lunes por unanimidad de todos los grupos una moción institucional en apoyo a los trabajadores y el mantenimiento del empleo a partir de dos textos que, previamente, habían sido impulsados por el PP e IULV-CA.





--EUROPA PRESS--