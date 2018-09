Redondo señala los protocolos existentes para prevenir posibles contagios en los agentes que atienden las pateras

Llegada de una patera





El jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Jesús Redondo Sanz, ha valorado este miércoles los protocolos existentes y los sistemas de protección individual que están a disposición de los agentes de Policía Nacional que atienden la llegada de pateras en las costas andaluzas, de forma que "desde los servicios de prevención de riesgos laborales se está difundiendo permanentemente" estas medidas y las formas de actuación de cara a evitar posibles contagios en los casos en que se atienda a una persona que llegue enferma.



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras la presentación de los actos programados para celebrar el Día de la Policía 2018 que acogerá este año Almería, donde en lo que va de año ha desembarcado 6.869 personas de un total de 210 pateras rescatadas, esto es, 1.287 personas más que en el mismo periodo del año anterior.



Redondo Sanz ha insistido que el tratamiento que se ofrece a los inmigrantes rescatados una vez que desembarcan en los centros de atención temporal a extranjeros (CATE) está "protocolizado", de forma que lo primero que se realiza es una "revisión médica por parte de los miembros de Cruz Roja, que también están haciendo un esfuerzo extraordinario".



Con ello, ha insistido en que ante "cualquier alerta o sospecha de enfermedades existe un protocolo de aislamiento" previsto para estos centros, desde donde también se les traslada, en su caso, a un centro sanitario.



"No debe haber un problema superior que en la población en general", ha advertido el jefe superior de Policía tras las críticas que se han sucedido a lo largo de este verano por parte de algunos sindicatos policiales ante la presunta insuficiencia de espacios para aislar a personas que podrían llevar algunas enfermedades infecciosas, la falta de medidas higiénicas o incluso, según la SUP, el contagio de un agente en Granada o los "casos de sarna" detectados entre los inmigrantes acogidos en Crinavis, en San Roque (Cádiz), en la última semana.



Pese a ello, el jefe superior de Policía ha descartado que exista un "riesgo extraordinario", puesto que solo una parte de lo rescatados pueden llegar con alguna enfermedad. "El inmigrante no es una persona que venga lleno de pústulas y con mil enfermedades, hay algunos que vienen enfermos", ha dicho antes de ahondar en que "la mayoría de las enfermedades infecciosas se contagian por contacto íntimo".





