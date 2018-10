Reclaman 12 años de prisión a un hombre acusado de comprar dos motos con billetes falsos

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar 12 años de prisión para I.D.M. acusado de un delito de estafa en concurso ideal con otro delito de uso de moneda falsa, después de que adquiriera dos motocicletas que abonó con cuatro billetes falsos de 500 euros cada uno a sabiendas de que no era dinero de curso legal.



En su escrito, consultado por Europa Press, el Ministerio Público señala que los hechos investigados tuvieron lugar con posterioridad al 13 de enero de 2016, cuando el hombre, con antecedentes penales no computables en la causa, accedió mediante dos contratos de compraventa a los vehículos.



No obstante, la Fiscalía destaca su "ánimo de enriquecimiento injusto" después de haber incorporado "indebidamente" a su patrimonio las motocicletas de gran cilindrada y de dos vendedores distintos después de que entregara 1.000 euros por cada una de ellas, pero con dinero falso.



Con esto, el fiscal sostiene que el acusado efectuó los pagos "a sabiendas" de la falsedad de los billetes, que fueron identificados por su numeración. En esta línea, el Ministerio Público impone la pena máxima por distribución de moneda falsa por el carácter reiterado del delito al repetir su acción bajo un plan preconcebido.



Además de las penas privativas de libertad, el fiscal también interesa al acusado el pago de una multa de 10.000 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago, así como a indemnizar a cada uno de los afectados con 1.000 euros a cada uno.

