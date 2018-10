Rechazada la propuesta de obra en el entorno del IES Sol de Portocarrero, que ya se aprobó en julio

Diputación ha celebrado una sesión extraordinaria a petición del PSOE.





La Diputación de Almería ha rechazado la propuesta del PSOE de iniciar la obra en la carretera del entorno del IES Sol de Portocarrero de la capital, ya que la actuación fue aprobada el pasado mes de julio y se incluye dentro del Plan Provincial de Carreteras de 2018.



Este asunto ha sido uno de los temas abordados durante la celebración de un pleno extraordinario este jueves en la Diputación de Almería, a petición del PSOE, con el objetivo de abordar la gestión del actual equipo de gobierno.



Al inicio de la sesión, el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Juan Antonio Lorenzo, ha explicado se han "amparado a la ley" y a su "derecho a solicitar sesiones extraordinarias", ya que representan más de la cuarta parte del número legal de miembros de la corporación. "Esta es la segunda vez que convocamos un pleno extraordinario para proponer temas de debate y acercarlos a la sociedad de un modo reglado, levantando un acta, y no sólo a través de la prensa", ha apuntado.



El orden del día tan sólo ha recogido dos puntos: el primero de ellos, centrado en el análisis del estado de ejecución de los planes de inversión aprobados por la Diputación Provincial; y, el segundo, para declarar "obra de emergencia" la remodelación de una intersección en la carretera provincial AL-3116, en la barriada de Venta Gaspar (Almería), en el entorno del IES 'Sol de Portocarrero'.



Lorenzo ha señalado que la intención de la convocatoria ha sido "plantear un ejercicio de tareas en las que podamos transmitir a nuestros representados de una manera clara cómo estamos invirtiendo los fondos públicos, con qué estrategias y a qué ritmo". Además, la petición para que se realice la modificación presupuestaria correspondiente para comenzar con los trabajos en la vía antes citada, respondería a "una deficiencia urgente" detectada por los diputados socialistas.



En el caso del segundo punto, contaba con un informe técnico que declaraba ilegal calificar la actuación como "obra de emergencia", aunque el portavoz del PSOE ha asegurado que se podía designar como actuación "de urgencia". Sin embargo, Javier Aureliano García, portavoz del equipo de gobierno, ha señalado que "la actuación ya cuenta con un proyecto y fue aprobada en pleno el pasado 27 de julio, dentro del plan de carreteras de este año".



García ha destacado que "el plan no contó con el voto favorable del PSOE, que ni siquiera se molestó en excluir esta obra que ahora considera urgente de su negativa". "Nos exige ahora aquí algo a lo que votó en contra en julio, cuando hemos trabajado desde hace meses en la eliminación de esta intersección en 'T', reuniéndonos con el centro y con los padres, y contando ya con el proyecto de obra", ha recalcado.



El portavoz popular ha asegurado que el PSOE "ya está en campaña electoral" y lo ha demostrado "con la convocatoria de este pleno, al que no han venido con los deberes hechos, y yendo a hacerse una foto con sus compañeros de Almería para pedir una obra en la que ya se trabaja".



El diputado socialista se ha defendido alegando que se trata de "excusas" porque la actuación "no tiene asignación presupuestaria" que permita su realización. Además, ha pedido que se inicien los expedientes de expropiación a particulares en la zona para "agilizar" los trámites, aunque el equipo de gobierno ha señalado que los terrenos "son de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento".



Finalmente, este punto se ha rechazado con los votos en contra de los diputados del PP, la abstención de la diputada de IU, y los votos favorables de los diez diputados del PSOE.



PLANES DE INVERSIÓN



En cuanto al estado de las inversiones de la Diputación de Almería en la provincia, el portavoz socialista ha criticada el "bajo nivel de ejecución" en el presupuesto, situado en el 19 por ciento del total de este año. Así, Lorenzo ha explicado que hay "367 obras pendientes que deben licitarse antes de final de año y terminarlas antes del 31 de diciembre de 2019".



Lorenzo ha criticado la "avalancha administrativa" que sufre el área de Fomento porque "la Diputación no se ha adaptado a los nuevos tiempos", y la falta de asignación presupuestaria a los planes que se van licitando. Además, ha pedido al equipo de gobierno explicaciones sobre el estado de ejecución de las inversiones.



El vicepresidente de la Diputación ha señalado que "los datos sobre el estado de ejecución de los distintos planes están accesibles para los diputados del PSOE y para toda la población en el Portal de la Transparencia y en la página del área de Fomento".



Además, ha asegurado que las cifras de ejecución no se sitúan al 19 por ciento como señala el PSOE, sino al 75 por ciento, ya que el primer dato corresponde a las obras pagadas, mientras que el resto engloba a las actuaciones "licitadas, adjudicadas o en ejecución".



Gabriel Amat, presidente de la institución, ha cerrado el debate declarando que el equipo de gobierno tiene "las pilas puestas" para "seguir trabajando" como hasta ahora, "que es un 200 por cien mejor de lo que dicen".



"Compruebe las cifras de los Planes Provinciales de los últimos siete años, donde se ha pagado más del 90 por ciento, cuando en 2011 los planes de corporaciones anteriores estaban colgados. De los 236 millones de euros invertidos estos años, se han ejecutado 196, sólo quedan 40. Ahí tiene usted los números, la eficacia", ha apuntado.



Para concluir, Amat ha señalado que el equipo de gobierno del PP lo está "haciendo bien y los alcaldes lo saben, sean del partido que sea. Están mejor que cuando gobernaba el PSOE y somos la Diputación más inversora de Andalucía".





--EUROPA PRESS--