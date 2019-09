Rafael Montes: “Sólo faltaba que en Fiñana la oposición espante la generación de empleo por poda de árboles”

Respuesta del acalde de la localidad ante las acusaciones difundidas por el Partido Popular de Almería sobre actuaciones en una finca privada



Rafa Montes, alcalde de Fiñana

FIÑANA.- El alcalde de Fiñana, Rafael Montes, sale al paso de las acusaciones realizadas por el Partido Popular de Almería respecto a las actuaciones llevadas a cabo en una finca privada de la localidad situada en el paraje Venta Ratonera, terrenos en los que se ha procedido a la poda de algunos árboles y tala de otros para la adecuación de perímetro con la pretensión de poner en producción una finca agrícola sin actividad desde hace más de 20 años. “Sólo faltaba en Fiñana, que la oposición, que sólo fue respaldada por un 22 % del electorado, espante la generación de empleo por poda de árboles en una finca particular. No me puedo creer que un partido sea capaz de permitir que uno de sus concejales cometa tal insensatez cuando llevamos años clamando por la creación de empleo y la atracción de inversión para luchar contra el fenómeno de la España vacía”.

Montes señala que la actuación realizada por una empresa privada es totalmente lícita, ajustada a ordenamiento y que por la topología del suelo y carácter del proyecto es Medio Ambiente o Agricultura, actualmente dependientes de una misma consejería a cuyo frente está un dirigente almeriense del PP, quien en cualquier caso debe pronunciarse. De igual modo y haciendo uso del paralelismo entre mismas situaciones en diferentes lugares señala que “me causa verdadera extrañeza que el PP saque su artillería por la poda de unos árboles en la finca de Venta Ratonera, en Fiñana, pero que al mismo tiempo defienda la tala de los árboles en la Plaza de la Constitución de Almería capital con el fin de generar espacios abiertos que atraigan a la hostelería”.

En otro orden de cosas Montes solicitará al portavoz del PP en el municipio información sobre la catalogación histórica de los árboles objeto de la supuesta polémica, afirmando que “llevo ocho años como alcalde y no sabía que existía un catálogo de árboles centenarios en Fiñana, pero en todo caso es una información que si el PP la tiene será tenida en cuenta, y si están hablando gratuitamente con objeto de confundir, alarmar o generar malestar entre los vecinos, obviamente también lo tendremos en cuenta. Por ahora, en el Ayuntamiento de Fiñana, ningún vecino ha presentado queja oral o escrita por los hechos que denuncia el Partido Popular de Almería”, afirma el primer edil.