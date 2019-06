Rafa Montes fija en la lucha efectiva contra la despoblación el discurso de investidura en Fiñana

Intervención de Rafa Montes en el pleno de investidura

FIÑANA.- Con un mensaje claro y directo centrado en la lucha efectiva contra la despoblación, el alcalde de Fiñana ha tomado posesión de su puesto al frente de la corporación amparado por la mayoría absoluta obtenida por el PSOE en las últimas elecciones, y a la sombra de un ambicioso plan de choque. Rafa Montes propone que la puerta de entrada al Parque Natural de Sierra Nevada sea, también, uno de los motores en la experimentación de las medidas que sean capaces de frenar el fenómeno de la España vacía. “Soy de los que piensa que es imparable pero no irreversible, y no pienso desfallecer ni un momento intentando atraer modelos de gestión e inversión que sean capaces de fijar población y crear empleo, eso sí de calidad”, ha dicho el alcalde.

Montes plantea que “la educación es un pilar importante donde nuestro instituto no para de hacer una oferta educativa importante. Nuestros mayores se merecen lo mejor, ellos lo han dado todo. El tejido asociativo tiene que volcarse en actividades que sean capaces de hacernos referente cultural en la provincia, el deporte en todas sus vertientes, como el campo de fútbol que decían que no conseguiríamos, los grandes eventos de BTT, motos, coches y un largo etcétera. Eso es hacer pueblo y es la única manera de que Fiñana siga siendo un referente a seguir en toda la comarca del Río Nacimiento”.

En su investidura, el alcalde fiñanero ha dedicado un apartado especial a los trabajadores municipales por haberse mimetizado con las especiales circunstancias que se dan en poblaciones de estas características, reconociendo que “siempre están, y lo digo bien alto, están siempre para todo, para todos y a cualquier hora, extralimitándose en su horario sin pedir nada a cambio. Ellos, aunque sea su trabajo, creen en su pueblo y sin ellos os aseguro que esta casa no funcionaría”, ha agradecido Montes ante el numeroso público que ha asistido al pleno constituyente.

El alcalde de Fiñana ha tenido también unas emotivas palabras para los concejales que durante la última corporación le acompañaron en su equipo de gobierno y que en estas elecciones no han formado parte de la candidatura con motivo de la total renovación acometida. “Cada uno ha dejado su huella de una manera u otra con su trabajo desinteresado. Gracias por el tiempo que le habéis dedicado a nuestro pueblo”, ha dicho Rafa Montes para a continuación dirigirse a los nuevos miembros del ejecutivo municipal a quienes ha advertido que “el camino que tenemos que acometer ahora es apasionante, lleno de proyectos creíbles para nuestra Fiñana donde con los pies en el suelo tenemos que hacerlos posibles para que nuestro pueblo siempre vaya hacia delante. Un reto que durante estos cuatro años seguro que estará lleno de obstáculos a los que ya me he enfrentado pero que siempre tienen una solución con la voluntad de todas las administraciones, si éstas piensan en las personas”, ha concluido.