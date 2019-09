Quezada se enfrenta a hasta diez años de prisión que se sumarían a la prisión permanente revisable

Angel Cruz, padre del Gabriel se abraza emocionado





Ana Julia Quezada se enfrenta, además de a la prisión permanente revisable que la va a convertir en la primera mujer en España condenada a esta pena como autora de un asesinato con alevosía, a un total de hasta diez años de cárcel por causar lesiones psíquicas a los padres de Gabriel Cruz y por dañar su integridad moral con su comportamientos y actitudes durante los once días de búsqueda del pequeño al que ya había quitado la vida.



Tras la lectura del veredicto este jueves en audiencia pública y tras diez horas de deliberación, la fiscal Elena Fernández ha solicitado la condena a prisión permanente revisable y penas de tres años de cárcel por lesiones psíquicas a Ángel Cruz, agravadas por el parentesco al mantener una relación sentimental con él, y de dos años y nueve meses de prisión por las lesiones psíquicas ocasionadas a Patricia Ramírez, madre del pequeño.



La acusación particular se ha sumado a la solicitud de la pena de prisión permanente revisable --el actual Código Penal no contempla otra para el tipo delictivo que ha considerado probado el jurado-- pero ha incrementado con respecto al Ministerio Público las penas interesadas por los dos delitos de lesiones psíquicas, que se elevan a tres años cada una por la "extraordinaria gravedad de las lesiones".



A esto hay que sumar penas de dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos contra la integridad moral de Ángel Cruz y Patricia Ramírez que ha estimado acreditados las siete mujeres y los dos hombres que han emitido el veredicto tras la celebración de una vista oral que se inició el pasado día 9.



Por su parte, la defensa, tras advertir en sala de que no existe arco de penas para el delito de asesinato con alevosía, ha pedido a la magistrada-presidente del tribunal, Alejandra Dodero, que imponga la pena que estime procedente y "que no puede ser otra que la que establece el Código Penal.



Con respecto a los otros cuatro delitos por los que ha sido declarada culpable Quezada, ha solicitado la pena mínima en los dos tipos dado "la ausencia de antecedentes penales" y de forma subsidiaria, que la condena no supere la mitad inferior del arco de penas ya que "entendemos que el comportamiento estaba previsto en la necesidad de ocultar lo ocurrido" y que no hubo "dolo con independencia de lo que el jurado ha valorado y que respetamos enormemente".



En este caso, ha solicitado tres meses de cárcel por cada uno de los delitos de lesiones psíquicas y seis meses de prisión por los delitos de atentado contra la integridad moral.



La fiscal también ha fijado 200.200 euros de costas por el dispositivo de búsqueda que se desplegó alrededor de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), entre febrero y marzo de 2018 y la responsabilidad civil en 300.000 euros a cada uno de los progenitores por el daño moral, y de 85.000 euros, también para cada uno de ellos, por las secuelas de las lesiones psíquicas y los gastos médicos y farmacológicos. Para la abuela paterna ha fijado una indemnización de 160.000 euros para reparar el daño causado.



La acusación particular ha mantenido la responsabilidad civil en 250.000 euros para cada uno, mientras que la defensa ha asegurado en sala que ha acreditado la insolvencia de Ana Julia Quezada.



Sobre otras medidas, el Ministerio Público ha interesado que se le prohíba acudir, residir o acercarse al lugar de residencia de los afectados por un periodo de 30 años, además de alejamiento a más de 1.000 metros tanto de los padres como de la abuela paterna durante el mismo tiempo al tiempo que ha contemplado la libertad vigilada. La misma medida pero por periodo de cinco años ha pedido en el caso de los delitos de lesiones psíquicas





