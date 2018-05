Puri Sánchez, alcaldesa de Cantoria: “Diputación ha pasado de la deslealtad a la mentira en el caso de la UTAM”

Puri Sánchez, alcaldesa de Cantoria

CANTORIA.- La alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez, ha afirmado que “la Diputación de Almería ha pasado de la deslealtad, a la que ya nos tiene acostumbrada su presidente, Gabriel Amat, a mentir en nombre de una institución que hasta no hace mucho era un buen aliado para los municipios pequeños. Mienten sobre el traslado de la Unidad Técnica de Apoyo a Municipios (UTAM) y lo podemos demostrar”.

Según la primera edil cantoriana la única reunión que se programó por parte del alcalde de Berja y Diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Torres, fue el martes 13 de Marzo a las 12:30 horas: “nunca se nos informó del motivo de la reunión, pese a los requerimientos que habíamos hecho por los rumores del traslado de la UTAM y al ofrecimiento de un local mayor que ni tan siquiera habían pedido. Era la primera vez que venía a Cantoria, porque yo ni tan siquiera le conozco personalmente. Venía acompañado de un técnico y la reunión se suspendió porque ese día fue el entierro del pequeño Gabriel Cruz. A partir de ese momento no hemos tenido ningún otro contacto. Ni tan siquiera respondieron al burofax que nosotros mandamos, días después, requiriendo información a su presidente y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat”.

Puri Sánchez afirma no comprender el proceder de la Diputación Provincial cuando señala que el traslado de los servicios se realiza por motivos técnicos. “No entiendo que el alcalde de Berja conozca tan bien el funcionamiento de la UTAM de Cantoria si nunca ha estado aquí. Como tampoco conocemos ningún informe justificativo, que esperamos que tengan, y confío en que no lo hagan con la misma seriedad que las actas de no inicio de las obras en la rotonda de Olula del Río o la supuesta petición de paralización hechas desde este Ayuntamiento y que nunca se han realizado”. Sánchez ve un claro “revanchismo político en el castigo” al que pretenden someter a Cantoria y asegura que “si lo que quieren es enfrentarnos a los municipios de la comarca desde luego que no lo van a conseguir, pero tienen que entender que su hundimiento en esta localidad viene de que sus dos últimos alcaldes del PP, Pedro Llamas y Gaspar Masegosa han sido apartados del sillón porque han sido inhabilitados judicialmente por prevaricación urbanística, y eso no es motivo para castigar a los vecinos de Cantoria, sino para pedirles perdón, algo que aún no han hecho”, concluye.