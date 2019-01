Puesta en marcha del programa ‘Healthy UAL’ dirigido a toda la sociedad

Tras estar dos meses en prueba para PAS y PDI, el programa para evaluar la salud de la comunidad universitaria, arranca de forma oficial y amplía sus servicios a toda la sociedad



Equipo Healthy UAL

ALMERÍA.- Conocer nuestro estado de salud a través de unos parámetros básicos como nuestro índice de masa corporal, la tensión arterial o la rigidez de nuestras arterias es imprescindible para poner solución a posibles enfermedades o poder tratarlas de forma adecuada. Este es el objetivo del programa Healthy UAL, que tras dos meses como programa piloto arranca de forma oficial. “Las principales novedades es que tenemos una nueva ubicación en el Edificio Central, en el despacho 050 junto al Centro de Lenguas, y también que - dada la buena acogida que tuvo el pasado año dirigido solo a PAS y PDI- hemos decidido que no hace falta ser miembro de la comunidad universitaria para ser parte de este estudio, sino que cualquier persona, mayor de edad de manera gratuita, puede venir a la Universidad a evaluar su estado de salud”, informa Enrique García Artero, responsable de programa y profesor titular en Educación Física y Deportiva de la Universidad de Almería.

El estudio Healthy UAL pretende fomentar hábitos de vida saludables a través la monitorización de los principales factores de riesgo, “hacemos a la persona, en apenas media hora, una evaluación completa sobre su estado de condición física, de su composición corporal –a la gente le suele interesar mucho el índice de grasa, músculo y el perímetro de cintura- y también evaluamos el estado de salud cardiovascular y le damos parámetros como la tensión arterial o la rigidez de las arterias”.

Tras la evaluación, en dos o tres días la persona recibe un informe personalizado en formato PDF, por correo electrónico o WhatsApp, donde puede ver de manera muy gráfica e intuitiva cómo está su estado de salud. “Hemos utilizado una configuración muy básica por colores para que la persona sepa en cada uno de estos elementos si se encuentra bien, muy bien/excelente o si, por el contrario, con colores rojo y amarillo, se encuentra regular o mal y debería cuidar esa parcela”, explica García Artero.

La experiencia del curso pasado fue muy gratificante porque en los dos meses que estuvo abierto el periodo piloto evaluaron a 130 participantes. “Lo cierto es que agrada mucho comprobar que la gente tiene interés por conocer su estado de salud y además, a raíz del informe que le damos, descubre cosas que no sabía tan sencillas como qué es el índice de masa corporal y en qué punto se encuentran (si están bien o tienes sobrepeso u obesidad)”. Pero, además, gracias a estas evaluaciones hay participantes que han descubierto enfermedades. “Tenemos casos de personas que no tenían ni idea de cómo andaba su presión arterial y estaba bastante elevada y a raíz de nuestra evaluación han podido ir a su médico, se les ha diagnosticado esa hipertensión y ahora se encuentran controlándola a través de medicamentos y con otros hábitos de vida”.

Cualquier persona mayor de edad que esté interesada en conocer su estado de salud en menos de media hora solo tiene que mandar un mail a la dirección cts1024@ual.es y poner en el asunto ‘Cita Healthy UAL’. En pocos minutos será evaluada y tendrá la posibilidad de conocer aspectos de su salud que no conocía. “Acumulamos a diario hábitos no saludables de sedentarismo, estrés y mala alimentación y no somos conscientes hasta que la enfermedad, por desgracia, sale a la luz y sin embargo hay muchas cosas en el plano intermedio que podemos controlar y vigilar antes de que sea demasiado tarde”, concluye García Artero