PSOE vuelve a ganar en Carboneras pero la suma de independientes y PP da la mayoría absoluta a este bloque

El PSOE ha vuelto a ganar en Carboneras (Almería) con el 41,94 por ciento de los votos pero sus seis concejales no le garantizan la Alcaldía a su candidato José Luis Amérigo ya que la suma de Avanza Carboneras, Gicar y PP daría la mayoría absoluta a este bloque.



Los socialistas clavan en número de votos el resultado obtenido en las elecciones municipales de 2015 pero cabe recordar que también entonces un pacto Gicar-PP, que sumaban siete ediles, le dejó fuera de la Presidencia de la corporación local carbonera.



Carboneras Avanza, escisión de Gicar encabezada por el actual regidor, Felipe Cayuela, ha obtenido cuatro ediles con 1.211 votos (26,41%) mientras que la lista de Gicar, liderada por el exalcalde Salvador Hernández, quien optaba a repetir después cumplir una pena de un años de inhabilitación, se queda en dos concejales.



El PP, sustento de los independientes de Gicar en el gobierno durante el último mandato, baja a un edil con apenas 291 votos mientras que Cs consigue solo el 5,61 por ciento (257 votos) y se queda fuera de la corporación local.



La formación que preside Salvador Hernández, a quien fichó fugazmente Ciudadanos (Cs) como 'alcaldable' para deshacer el acuerdo apenas 24 horas después, se ha quedado a 33 votos de un escaño más.



Hernández ha concurrido a la reelección tras liquidar el pasado 19 de abril el año de inhabilitación al que fue condenado por negar información a la oposición y que le obligó a dejar el bastón de mando en abril de 2018 a su segundo de a bordo, Felipe Cayuela. Cayuela decidió meses antes de la citada electoral escindirse y presentarse bajo las siglas de 'Carboneras Avanza',



Gicar, que en los anteriores comicios obtuvo el 34,06 por ciento de lo escrutado con 1.481 votos que le dieron cinco ediles, pactó con el PP, que obtuvo dos concejales con el 14,47 por ciento frente al único escaño de este domingo y se hizo con la Alcaldía frente a la que fue la lista más votada, el PSOE, que consiguió seis concejales con el 41,7 por ciento de los votos.



La política local carboneras ha estado marcada en los últimos mandatos por una batalla que se libra en los juzgados, con multitud de denuncias cruzadas entre PSOE y Gicar que han dado lugar a otros tantos procesos judiciales, muchos de los cuales aún no se han terminado de sustanciar.



El fichaje de Salvador Hernández por Ciudadanos (Cs) también animó la precampaña ya que, apenas 24 horas después de anunciarse que encabezaría la candidatura de la formación naranja, las cúpulas regional y nacional deshacían el acuerdo y encumbraban al coordinador local de CS, Agustín Canovas, al número uno.



Pese a todo, el partido que preside Albert Rivera se ha vuelto a quedar sin representación mientras que IU, que, bajo la marca de Somos Carbo-Para la gente, no obtuvo edil en 2015, no ha presentado lista.



Con el polémico hotel de Azata del Sol en El Algarrobico de fondo y el último frente de batalla abierto tanto institucional como social contra la carga de mineral de hierro procedente de las Minas de Alquife de Granada en el puerto carbonero, se abre un panorama incierto para alcanzar una mayoría absoluta que dé un gobierno estable.





