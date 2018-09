Sánchez Teruel atiende a los medios en la estación Intermodal de Almería





El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha defendido el "compromiso" de la Consejería de Turismo de la Junta con la provincia y ha acusado a PP y Ciudadanos (CS) de "estar muy pérdidos" al criticar la campaña 'Paisajes con sabor' presentada por el Gobierno andaluz.



"Hay muchos responsables políticos que están perdiendo el norte y crear polémica con esta campaña es no saber dónde estás, no enterarte de las cosas que hace el Gobierno andaluz y, sobre todo, si eres parlamentario, ser un responsable político que se dedica a otra cosa pero no a seguir la actividad de este gobierno", ha trasladado a preguntas de los periodistas.



Sánchez Teruel ha señalado que la campaña 'Paisajes con sabor', que promociona diez rutas en las que no se incluye ninguna en la provincia, cuenta con un presupuesto de "120.000 euros" frente a la campaña "específica" para el Levante almeriense, dotada con 170.000 euros.



"Decir que la Junta ha olvidado a Almería es andar muy pérdido en actualidad política", ha remarcado, quien ha achacado las críticas de PP y Cs "al nerviosismo" que les lleva a "tratar de generar conflicto y polémica donde no hay".



En esta línea, el líder de los socialistas almerienses ha asegurado que el consejero de Turismo, Javier Fernández, "ha puesto sobre la mesa recientemente" una campaña específica para Almería con motivo de la declaración de la tapa de Interés Turístico.



"Hay gente que no sabe dónde está y ni tan siquiera saber hacer oposición, así que se lo tendrían que hacer mirar", ha concluido.

