PSOE urge al PP explicaciones ante investigaciones judiciales relacionadas con el delegado de Salud

El secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha urgido este jueves al PP a dar "explicaciones" sobre la situación del delegado provincial de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, sobre los "procedimientos judiciales" en los que, según la formación, estaría como investigado, toda vez que ha exigido a Cs que se pronuncie, ya que mantiene un acuerdo de gobierno con los populares que "dice que no podrán ser alto cargo de la Junta alguien que tenga un procedimiento abierto".



En declaraciones a Europa Press, Martínez se ha mostrado sorprendido de que "antes de un nombramiento de este nivel el PP no haga las comprobaciones oportunas" para conocer la situación de sus responsables públicos, aunque, según ha opinado, "esto es algo a lo que nos tiene acostumbrado el PP".



Para el dirigente provincial socialista, esta situación surgida en el seno del Gobierno andaluz es "fruto del guirigay que tienen montado" los partidos que dirigen la Junta en sus primeros pasos en la provincia, aunque "también en otros lugares de la comunidad autónoma", según ha apuntado.



De esta forma, ha reiterado que el PP debe aclarar esta cuestión que implica a uno de sus delegados dado que "la opinión publica almeriense se merece una explicación", según ha señalado antes de recalcar que tras finalizar la mañana de este jueves no ha habido ningún pronunciamiento por parte del PP o de la Junta.



El secretario provincial de Organización se ha pronunciado en estos términos después de que la portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, pidiera a Cs que aclare si va a mantener con el PP-A el "mismo nivel de exigencia" que mantuvo con los socialistas durante la pasada legislatura tras saber que De la Cruz Belmonte estaría "siendo investigado por administración desleal y delito societario" a partir de dos querellas.





