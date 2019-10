El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel





El secretario general del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Huércal, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía que "rompan el silencio preocupante" mantenido en torno a su actuación respecto al caso del niño de siete años Sergio, y den "explicaciones" a la sociedad.



"Más pronto que tarde tendrán que hacerlo porque la sociedad almeriense y española, que se han hecho eco de este desgraciado suceso acaecido en la provincia de Almería, se merecen explicaciones pensando, sobre todo, a futuro, pensando en qué soluciones se pueden poner en marcha ya para esto no vuelva a ocurrir", ha dicho en relación a la situación vivida por el pequeño, asesinado por su madre presuntamente.



A preguntas de los periodistas, Sánchez Teruel ha aludido a las manifestaciones realizadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien anunciaba que se iba a investigar la actuación en el ámbito judicial respecto a las denuncias presentadas por el padre de Sergio, y ha coincidido con él en que "sin duda, cuando ocurre un caso de este tipo, algo ha fallado".



"Hay que ver que ha fallado para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido", ha insistido para recordar que el padre del niño está "compartiendo vivencias" que hacen precisas "explicaciones" en el "ámbito político" y señalar que la Guardia Civil ha revelado también que "libró comunicación" en junio "al ámbito de la justicia y de la administración pública alertando de la situación".



El líder de los socialistas almerienses ha asegurado que se "observa un silencio preocupante en el Ayuntamiento de Huércal de Almería", donde se tramitaba un expediente de Servicios Sociales en torno al desamparo que sufría el menor por parte de su madre y en la Diputación Provincial, de la que dependen los servicios sociales comunitarios.



"A día de hoy nadie del Ayuntamiento de Huércal de Almería ha dado ninguna explicación de nada, nadie en la Diputación ha dado ninguna explicación de nada y yo creo que, tanto el alcalde y la diputada de área, al menos, deberían comparecer públicamente para explicarle a la sociedad qué ha pasado, qué ha fallado o qué soluciones se van a poner en marcha", ha trasladado.



Sánchez Teruel ha concluido que hay que explicar "qué protocolos hay que cambiar o qué recursos hay que incrementar si los servicios públicos de la Diputación estuviesen saturados en ese ámbito" y ha hecho extensiva esa obligación a la Junta de Andalucía, "con competencias en menores y que tampoco ha abierto la boca".



"MÁS DE DIEZ" DENUNCIAS PREVIAS POR PRESUNTO MALTRATO



Según lo que ha trascendido hasta el momento, La Guardia Civil inició de oficio actuaciones el 14 de junio de 2019 sin que mediara denuncia previa de ninguna de las partes. El resultado de esas actuaciones, que recogía "la situación que vivía" el niño de presunto desamparo, se remitió tanto a la Fiscalía de Menores de Almería como a los Servicios Sociales Comunitarios, lo que dio inicio a actuaciones judiciales ya que también se derivó al Decanato de los Juzgados de Almería.



Sergio Fernández, padre del pequeño, relató el miércoles en rueda de prensa que su hijo "tenía miedo de no volverle" a ver y que A.M.B.L., en prisión provisional como presunta autora de la muerte, le "pegaba" si le contaba "algo de lo que pasaba" o "le amenazaba con que se lo iba a llevar por ahí".



"Nunca pensé que iba hacer lo que ha hecho, pero más miedo que tenía el niño, imposible", dijo para remarcar que "temían que con esta mujer le pudiera pasar algo al niño" y lamentar que el caso de su hijo haya sido "un papel, un número, un turno" pese a las "más de diez denuncias" presentadas desde junio por la situación que estaba viviendo.



El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería otorgó tres días antes de los hechos la guardia y custodia del niño a su padre después de que él solicitase modificar las medidas vigentes desde 2017 argumentando "desatención" al menor por parte de su madre.



El padre presentó el 6 de septiembre de este mismo año ante el juzgado, que mantenía abierto un procedimiento por unión de hecho contenciosa, la demanda para la modificación del régimen de guarda y custodia, y la vista, en audiencia pública, para oír a las dos partes se celebró el 4 de octubre.

--EUROPA PRESS--