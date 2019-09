PSOE-Somos Mojácar denuncia que el Ayuntamiento del PP ha abandonado la limpieza de algunas zonas del municipio

Consideran intolerable que haya “calles de primera y calles de segunda” en cuanto a limpieza en uno de los pueblos más bonitos de España



Barranco Las Flores

MOJÁCAR.- Los concejales socialistas Manuel Zamora y Carla García denuncian que el Ayuntamiento del PP que preside Rosa María Cano ha abandonado totalmente, y desde hace mucho tiempo, la limpieza de algunas zonas del municipio.

Para ellos, “es intolerable que haya calles de primera y calles de segunda en cuanto a limpieza en nuestro pueblo, que está incluido entre los más bonitos de España”. “No es de recibo que, por ejemplo, un vertido lleve años y años sin solucionarse dentro del casco urbano en un punto de gran afluencia turística, a escasos metros de la Puerta de la Ciudad”, añaden en referencia a lo que ocurre en el Barranco Las Flores, cuyos vecinos han presentado una nueva denuncia ante el Ayuntamiento.

Zamora y García afirman que dicho barranco se encuentra en una situación alarmante de insalubridad, que por él discurren aguas fecales que desprenden un olor insoportable que entra en las propias viviendas, y que además está invadido por zarzas y malas hierbas que usan ratas y otros animales como escondrijo, y que se secan en verano con el consiguiente riesgo de incendiarse.

“Y no es la única zona de Mojácar con problemas, por otros lugares hay falta de limpieza, papeleras rotas que no se reponen, excrementos de animales, colillas… que muchas veces son los propios vecinos quienes tienen que recoger”, subrayan.

Los concejales insisten en que “es intolerable que haya personas que tengan que cerrar en verano las ventanas de sus casas porque el olor de la calle no se puede soportar, mientras el Equipo de Gobierno duerme plácidamente en las suyas sin preocuparse por los problemas de los demás”. “Todas las calles, todas las zonas, deben tener el mismo tratamiento en cuanto a limpieza, no puede haber calles completamente abandonadas, lo que incluye escaleras rotas que no se arreglan”, insisten.

“Es deprimente para muchas personas que compraron con ilusión su casa en el pueblo hace unos años que sus calles se hayan convertido en vertederos con alcantarillado insalubre. Es una situación de vergüenza, que el Ayuntamiento de Rosa María Cano no soluciona a pesar de las denuncias que recibe por parte de los vecinos”, finalizan.