Contenedores de basura





La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Núñez, ha criticado la falta de "implicación", "compromiso" y "coordinación" del Ayuntamiento de Almería para atender las necesidades de la ciudad en materia del limpieza ante la entrada desde hace más de un año de la nueva ordenanza de limpieza municipal pese a que los ciudadanos "son los primeros que están cumpliendo" con el nuevo texto.



La concejal socialista ha considerado que los barrios de Almería "siguen sin estar bien atendidos en cuanto a limpieza" a pesar de que este asunto "está entre las principales preocupaciones de los almerienses", por lo que el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), "bien podría tomárselo en serio y actuar como se debe para mejorar la limpieza", ha resaltado.



A juicio de la edil, "se necesita más barrido, más limpieza, más baldeo y más riego" así como que los parques infantiles y jardines "no se queden sin limpiar por problemas de competencias y de falta de coordinación dentro de las propias áreas del equipo de gobierno".



En ese sentido, ha explicado que desde el Consistorio se han quedado "sin hacer nada" y "esperando simplemente la sanción" cuando los barrios "siguen estando sin barrer lo suficiente o cuando, por ejemplo, los sábados y domingos las calles siguen apareciendo muy sucias". "Los socialistas nunca hemos defendido que se actuara exclusivamente en contra de los ciudadanos de una manera sancionadora, que es lo que está haciendo el PP en el Ayuntamiento", ha añadido al respecto.



Para la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento está claro que "no se está cumpliendo lo que tiene que ser el contrato de limpieza que mantiene el Ayuntamiento con la empresa concesionaria y, lógicamente, entendemos que está faltando más inspección y diligencia por parte del gobierno municipal".



"Había que pedir la implicación de todos los ciudadanos y se hizo, pero sigue fallando el propio Ayuntamiento", ha valorado la concejal para quien "como siempre suele hacer el PP y la derecha en este país, se centra en echar la culpa a los demás y no asume sus propias responsabilidades".





--EUROPA PRESS--