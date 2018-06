PSOE recuerda al PP que incumple la ley de transparencia desde 2015 en la Diputación de Almería

Los socialistas impulsan dos mociones en apoyo al sector del manipulado y a la denominación de origen de la gamba roja de Garrucha



Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE en la Diputación de Almería

ALMERÍA.- El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha instado esta mañana en el transcurso del pleno ordinario al equipo de Gobierno del PP a llevar la transparencia “a todos los rincones de la provincia” después de haber aprobado, por unanimidad, la normativa sobre transparencia en la institución supramunicipal que será efectiva de inmediato. “La norma sobre transparencia ha llegado a la vida política de esta casa para quedarse”, ha subrayado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, y ha recordado que la institución que lidera Gabriel Amat lleva “tres años incumpliendo la ley sobre transparencia” puesto que entró en vigor en 2015.



No obstante, se ha congratulado de que las peticiones socialistas tendentes a aprobar una normativa provincial sobre transparencia hayan tenido, por fin, su fruto. Juan Antonio Lorenzo ha recordado las “vicisitudes” que se han tenido que atravesar para que esta normativa vea la luz. Ha pedido, además, que a partir de ahora se den explicaciones pertinentes sobre la agenda de cada diputado y diputada provincial y no se den informaciones generales; todo en aras de la transparencia y del buen gobierno.



“De qué sirve que se publique una agenda en la que diga ‘reuniones técnicas con alcaldes’, que no diga con quién, ni cómo ni cuándo y que luego se haga una foto en un plató de cine”, se ha preguntado el portavoz socialista. “Ser transparente no es ser más hábil a la hora de ganar o perder un debate; ser transparente es demostrarlo y ahora vamos a tener todos la oportunidad de mostrarlo. La oposición no estaba obligada a publicar su agenda, ahora sí y lo vamos a hacer, por supuesto; pero quienes tenían que haber cumplido esta ley hace tres años eran ustedes y se han negado a hacerlo hasta ahora, así que lecciones de transparencia no nos va a dar este equipo de Gobierno”, ha reprochado el portavoz del PSOE en la Diputación Provincial.

Además, Lorenzo ha criticado que los canales institucionales de Diputación estén “gestionados por asesores” en lugar de ser funcionarios quienes se ocupen de estas cuestiones. Así sucede, ha dicho, que “durante estos tres años los grupos de la oposición no hemos existido en los canales de información institucional y, además, hemos visto cosas como retuitear en la cuenta oficial de esta casa cuestiones de su grupo político que nada tienen que ver con las gestiones que realiza la Diputación”.



Manipulado y gamba roja de Garrucha

Además de la consecución de la normativa sobre transparencia institucional en la Diputación Provincial, el Grupo Socialista ha impulsado esta mañana el apoyo de Diputación al sector del manipulado y a la consecución de la denominación de origen de la gamba roja de Garrucha. En primer lugar, el PSOE ha propuesto una moción para instar al Gobierno del PP a solucionar los problemas técnicos y humanos en las oficinas SEPE para que los y las trabajadoras del manipulado no tengan problemas en breve para tramitar sus subsidios por desempleo, como ocurrió el pasado año.

Asimismo, por iniciativa de los socialistas, el pleno de la Diputación ha mostrado su apoyo a que la gamba roja de Garrucha consiga la denominación de origen y, con ello, se cree empleo y desarrollo en este municipio del levante almeriense.



Viviendas fuera de ordenación

Por otro lado, el PSOE en la Diputación Provincial ha reprochado al PP que haya planteado en el pleno una regulación de las viviendas fuera de ordenación que no hayan cumplido la ley con una clara intención electoralista. El portavoz socialista ha recordado al equipo de Gobierno provincial que gracias al PSOE que “siempre ha ido de la mano de los colectivos sociales”, se han conseguido modificaciones a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y se haya conseguido evitar demoliciones de viviendas irregulares en los casos en los que sus propietarios hubieran comprado de buena fe y no hubiesen sido indemnizados.

“A esa iniciativa le siguió otra para modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que amplió la protección a los propietarios de esas viviendas”, ha recordado Juan Antonio Lorenzo para ha afeado al presidente Amat que el PP votara en contra de modificar el Código Penal en un pleno extraordinario celebrado en 2015 para evitar que se demolieran viviendas de compradores de buena fe si no se les indemnizara previamente.