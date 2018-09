La edil del PSOE del Ayuntamiento de Almería Amparo Ramírez

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Amparo Ramírez ha instado este lunes al equipo de gobierno (PP) que la futura Biblioteca Central Municipal tenga una "gestión pública" frente al planteamiento adelantado por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, de "privatizar el servicio".Desde el PSOE han afeado en una nota que se aliente el "interés privado" para dar este servicio, sobre el que tiene que "primar que, desde el interés general, se llegue al mayor número posible de almerienses y que este centro pueda servir de motor de desarrollo cultural para la ciudad", según ha indicado en una nota.Los socialistas han advertido de que una gestión por parte de una empresa, "más allá de que pueda suponer un sobrecoste a la ciudadanía, también podría colisionar y crear distorsiones en la coordinación con la red de bibliotecas municipales que existe en la actualidad ya que esta se gestiona desde el ámbito público".Los socialistas impulsarán de cara al próximo pleno una moción en este sentido, que tiene que ir acompañada de un proceso de negociación con los sindicatos representados en el Ayuntamiento para que se tenga en cuenta a los empleados públicos en la nueva plantilla, y su derecho a promoción o a avanzar en su carrera profesional, además de actuar al mismo tiempo en promover una auténtica red de bibliotecas municipales en las que haya una adecuada dotación tanto de recursos como de material.Para el PSOE, "en la cultura no podemos escatimar medios" y "no se puede pretender que el objetivo en la gestión de la futura Biblioteca Municipal sea obtener beneficios económicos". Además, para Ramírez está "demostrado" que "cuando se concesiona un servicio, los beneficios económicos que la empresa quiere obtener los logra, normalmente, a través del contrato en precario que mantiene con la plantilla o a través del repago de los servicios que se prestan".La actual Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Almería, que arrancó en el barrio de La Chanca en 1995 "gracias a un proyecto socialista" está formada por esa sala y otras tres ubicadas en Cabo de Gata, El Alquián y Los Ángeles, con "centros pequeños, austeros y con una escasez de medios que salta a la vista".Así, ha destacado que en el caso de la sala de La Chanca, los libros "se organizan en cajas por temas ante la falta de estanterías" mientras que "las cortinas son pliegos de papel anclados a los cristales para que no moleste la luz a los usuarios". A pesar de ello, "son bibliotecas que realizan una ingente labor debido al esfuerzo y la profesionalidad de las bibliotecarias, que son empleadas públicas, a la hora de realizar su trabajo".--EUROPA PRESS--