El PSOE de Roquetas de Mar (Almería) ha presentado una moción en la que propone una serie de medidas para "afrontar el problema de la ocupación ilegal de viviendas", ya que según el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Manuel García, "no deja de crecer en el municipio ante la pasividad del equipo de Gobierno del PP".



Asimismo, el socialista a acusado al equipo de gobierno de seguir "la estrategia del avestruz, escondiendo la cabeza y abandonando a los afectados a su suerte, dejando que el problema se extienda como una mancha de aceite a cada vez más barrios".



García ha advertido en un comunicado de la "alarma social que provoca" y ha subrayado "los peligros de salud pública, deterioro galopante del entorno urbano y la degradación de las condiciones de vida en aquellos lugares en los que se están produciendo estos asaltos a las propiedades".



El PSOE ha apostado por "afrontar la problemática en el marco de la Constitución, defendiendo por un lado el derecho a la vivienda digna y, por otro, el derecho a la propiedad". Así, el portavoz socialista ha defendido que "en ningún caso se puede justificar la ocupación ilegítima de una propiedad, porque la solución a no tener vivienda no puede ser la de ocupar la de otros".



Para ello, la moción presentada propone "usar los mecanismos legales existentes, mejorando los recursos y la coordinación entre los diferentes actores que intervienen en esta lucha, como son jueces y agentes de la autoridad". Así, entre las medidas propuestas se reclama "para empezar y de manera urgente la convocatoria de la Junta Local de Seguridad con presencia de todos los partidos políticos para ver la forma de coordinar y mejorar las actuaciones a realizar".



El PSOE ha propuesto también la creación de una 'Oficina de Defensa de los derechos de los vecinos afectados por la ocupación ilegal', así como "la puesta en marcha de un número de teléfono confidencial para que los afectados puedan poner en conocimiento su problema con seguridad para ellos y sus familias".



COMISARÍA DE POLICÍA NACIONAL



La moción incluye también la solicitud al Gobierno de España para que "de una vez se implante en el municipio" una Comisaría de la Policía Nacional, "cuerpo al que corresponde la competencia en materia de extranjería y la investigación y persecución de delitos relacionados con drogas".



La propuesta socialista pide la puesta en marcha del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que contemple la construcción de viviendas municipales en venta y alquiler, para que puedan acceder a ella colectivos vulnerables y prevea acuerdos con los propietarios de viviendas vacías, sean entidades financieras o particulares.



Por su parte, Manuel García ha asegurado que "la problemática es especialmente virulenta" en Roquetas de Mar, "como consecuencia de una política municipal irresponsable, que puso en la construcción y el ladrillo todas las esperanzas del desarrollo económico en lugar de apostar por otros sectores de futuro, lo que hoy nos deja más de 4.000 viviendas vacías, en su mayor parte en manos de los bancos, que no están asumiendo la responsabilidad de su vigilancia y mantenimiento".



Asimismo, ha agregado que "muchas de las ocupaciones ilegales que se han producido en estos años son fruto de la desesperación ante la necesidad de dar cobijo a una familia tras perder la vivienda" y, para ello, ha recordado que se creó en 2015 el Programa de Garantía Habitacional.



Sin embargo, el PSOE ha lamentado que la mayor parte de estas ocupaciones "las están llevando personas o familias enteras que, con voluntad de no pagar, se apoderan de pisos vacíos de forma violenta y con absoluto desprecio de las normas de convivencia, haciendo imposible la vida del resto de los vecinos, que en muchos casos se ven obligados a abandonar sus viviendas o mal venderlas".



"Unas ocupaciones ilegales que cada vez más, se realizan por parte de grupos organizados de delincuentes que se apoderan de las viviendas o negocian con ellas, cobrando incluso alquileres", ha explicado el PSOE, la vez que ha insistido en que "entre ellos hay narcotraficantes que las usan como 'narcopisos' para el cultivo de drogas, que luego provocan los constantes cortes de luz que sufren en algunos barrios del municipio".

