PSOE pone en valor la obras de restauración del río Adra que van a comenzar su segunda fase

Piqueras reclama al alcalde del PP que se “moje” y reclame la obra del encauzamiento del río al Gobierno de Rajoy



La portavoz del PSOE de Adra visita la zona con el delegado de Medio Ambiente

ADRA.- El Partido Socialista de Adra ha puesto en valor las obras de restauración ambiental que la Junta de Andalucía ha ejecutado en el río Adra y que tendrán su prolongación en una segunda fase. Así lo ha asegurado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Adra, Teresa Piqueras, quien ha visitado estos trabajos junto al delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Raúl Enríquez. Durante la visita, los socialistas han podido comprobar, de primera mano, el avance de las actuaciones y el buen resultado del proyecto ejecutado por el Gobierno andaluz. “Este proyecto de restauración ambiental era muy necesario para el municipio y nos alegra ver como la Junta de Andalucía ha cumplido su compromiso y a tan buen ritmo”, ha afirmado Piqueras.

Por su parte, Raúl Enríquez, que ha recordado que en una primera fase se eliminaron cañas, residuos y restos de actividad agrícola, ha adelantado que ya se ha redactado el proyecto de una segunda fase, por lo que “esperamos que, para octubre o noviembre se pueda estar ejecutando la obra, ya que ahora mismo se está supervisando el proyecto”.

Por otro lado, la portavoz socialista ha lamentado que los abderitanos y abderitanas aún sigan a la espera de “la verdadera actuación que permitiría salvaguardar a la población de una posible inundación, como es el caso del encauzamiento del río”. Se trata, ha vuelto a insistir Piqueras, de una obra declarada de interés general, competencia del Gobierno central y para la que Mariano Rajoy, con la “complicidad” del alcalde de Adra y del concejal de Ciudadanos, Pedro Peña, “no ha contemplado ni solo un euro en los Presupuestos Generales de 2018”.

“Al Partido Socialista y a los vecinos de Adra nos gustaría que el alcalde, Manuel Cortés, se mojase y que reivindicase a sus compañeros de partido esta obra, porque es muy necesaria para darle seguridad y tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio”, ha indicado.

Según ha trasladado Teresa Piqueras, “los socialistas no vamos a cesar en el empeño de reivindicar donde haga falta que se ejecute la obra, por lo que esperamos que el PP recapacite para no tener que lamentar después una desgracia por no ejecutar las obras en tiempo y forma”.