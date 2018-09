El PSOE pide apostar por el turismo deportivo en Roquetas de Mar





El PSOE ha reclamado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), gobernado por el PP, que realice una "apuesta firme" por el 'turismo deportivo', lo que, según los socialistas, podría ayudar a romper la estacionalidad en el sector turístico.



En este sentido, el secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, considera que Roquetas de Mar tiene potencial suficiente para llevar a cabo esta apuesta, ya que dispone de "grandes hoteles, una buena restauración y un inmejorable clima", pero "nos faltan instalaciones adecuadas con césped natural, que es lo que exige para el deporte de élite, e iniciativa municipal para promover torneos o campus de verano con futbolistas y ex futbolistas, como ha hecho Vícar (Almería) este verano con López Ufarte", según ha agregado.



Durante la visita que, según informa el PSOE en una nota, ha realizado a algunas de las instalaciones deportivas del municipio, junto al secretario general del PSOE de Roquetas de Mar y portavoz municipal, Manuel García, y el secretario de Deportes de la ejecutiva roquetera, Rafael Rodríguez Córdoba, el dirigente socialista ha considerado que Roquetas "está perdiendo una oportunidad de oro" para "engancharse" al turismo deportivo, tal y como ya han hecho otras ciudades.



En esta cuestión ha abundado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento roquetero, quien considera que la inversión en infraestructuras deportivas va más allá de facilitar su uso a los roqueteros. En el caso de Roquetas también, según ha agregado, puede ser un recurso turístico que ayude a generar ingresos en los meses de invierno.



"Ya lo podemos comprobar con el campo de golf, que atrae a clientes nórdicos en los meses de invierno, y nos cuesta entender que el Ayuntamiento no se vuelque en esta cuestión cuando nos consta que el sector está dispuesto a implicarse en ello", según ha comentado Manuel García.



El portavoz del PSOE de Roquetas de Mar ha defendido, en este sentido, que se estudie este nicho de mercado y se establezca una estrategia acordada junto con el sector turístico, para habilitar y poner en marcha instalaciones deportivas que atraigan a equipos europeos durante los meses de invierno.



"Esta cuestión puede generar ingresos y empleo en nuestro municipio y ayudar a romper la estacionalidad actual, además de promocionar Roquetas de Mar en el exterior y atraer un turista de calidad que tanto necesitamos, tras años en los que este Ayuntamiento ha apostado por el 'todo incluido' y un turismo residencial 'low cost'", según ha asegurado García.



Ha criticado además que "en Roquetas tenemos un Ayuntamiento que, mientras regala decenas de millones de euros a otras administraciones para hacer las obras que éstas deberían hacer, abandona sus responsabilidades, algo que se puede ver en las políticas y el equipamiento deportivo".



El portavoz socialista ha apuntado que los campos de césped natural "brillan por su ausencia" en todo el municipio, ya que, según ha continuado, el PP ha optado por el césped artificial incluso para instalaciones tan importantes como el Estadio 'Antonio Peroles'.



"Más allá de alguna remodelación puntual y nuevas instalaciones como las de Las Marinas que tanto pedimos desde el PSOE durante varias legislaturas y que el PP rechazó hacer durante años, la realidad es que el Ayuntamiento no está invirtiendo en equipamiento deportivo lo que este municipio necesita, y las limitaciones no dejan de empeorar", ha concluido Manuel García.

