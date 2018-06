Mercado Los Ángeles





La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Adriana Valverde ha pedido al gobierno local del Partido Popular "que acabe con el perjuicio que está ocasionando a determinados vendedores del Mercado de Los Ángeles", sacando a concesión las barracas con las que cuenta el espacio municipal.



El problema, según ha explicado, es que "esta concesión municipal caducó con carácter general en 2016 y desde entonces hay comerciantes que se están viendo obligados a permanecer en activo, a pesar de que están en edad de jubilación o que, al verse impedidos para trabajar, han tenido que contratar a personal para hacerse cargo del puesto a la espera de poder traspasar la actividad a otros interesados ante la dejación de funciones del PP", según ha informado el PSOE en una nota.



"No se puede obligar a la gente a marcharse perdiendo las inversiones realizadas en el puesto durante su actividad laboral, que es lo que ocurriría si realizan una cesión por libre, cuando la solución está en manos del Ayuntamiento y este, además, tiene la obligación, recogida en la ordenanza que regula los mercados de abastos, de renovar estas concesiones desde 2016", ha añadido la edil socialista.



Además, ha apuntado que la concejala de Comercio "tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, por escritos presentados por los propios afectados, por lo que no se puede entender que no se les haya respondido y que tampoco se hayan puesto ya medidas para rectificar esta situación de perjuicio".



Esa "falta de atención" a las peticiones de los comerciantes se debe también, a juicio de Valverde, "a la descoordinación y las diferentes remodelaciones dentro del propio equipo de gobierno del PP, que han hecho que hayan pasado diferentes concejales responsables por el área de Comercio y que ninguno de ellos haya comenzado y terminado con el procedimiento necesario para concesionar los espacios de venta".



Además de los propios requerimientos presentados por los afectados, la edil ha señalado que los socialistas han trasladado el asunto en varias ocasiones. La última vez, ha rememorado, durante el apartado de ruegos y preguntas del último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Almería. En este sentido, ha lamentado que "ni por esas se han dignado en el PP a actuar de una manera ágil para terminar con el problema que ellos mismos han creado".



El traspaso de barracas, según ha continuando exponiendo la concejala socialista, se ha convertido en un "problema común" en todos los mercados de abastos municipales, aunque en el caso de Los Ángeles "ha pasado a ser un tema que se tiene que tratar de manera urgente". La edil ha apuntado que en otras instalaciones, como las del Mercado Central "lo que está pasando es que los puestos se dejan vacíos, después de que el concesionario abandone su actividad, demasiado tiempo, lo que produce una mala imagen a los visitantes y daña al resto de vendedores".



Por todo ello, el PSOE ha pedido el Ayuntamiento ponga en marcha un portal de traspasos que de manera sencilla contribuya "a poner de acuerdo a personas que quieren dejar sus barracas, con otras interesadas". "Se agilizaría la ocupación de los puestos en lugar de tener que estar a la espera de que se saquen a concesión la totalidad de los mismos, dentro de cada uno de los mercados", ha concluido Valverde.

--EUROPA PRESS--