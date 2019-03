El candidato a la Alcaldía de Roquetas de Mar (Almería) por el PSOE, Manolo García, ha mostrado su "preocupación" por la situación del sector turístico, recogida a través de los contactos que ha mantenido con representantes, en cuyo marco ha pedido medidas "valientes y creativas" ante la "improvisación" del PP de Gabriel Amat.



En esas reuniones, profesionales y empresarios roqueteros han manifestado la "delicada situación que atraviesa el turismo de Roquetas, convertido en un destino maduro que no es capaz de encontrar su lugar en un mercado cada vez más competitivo y exigente", según ha informado el PSOE en una nota.



Entre los problemas planteados en estas reuniones destacan las "limitaciones" de las conexiones aéreas como una de las cuestiones a afrontar. Además, el sector alerta de la "excesiva estacionalidad" de la oferta turístico debido a la "ausencia de una oferta de servicios complementaria que sea atractiva para atraer visitantes todo el año, así como la falta de limpieza o la problemática de aparcamientos y tráfico en la época estival".



Para García, "es evidente que en Roquetas llevamos décadas dejando la evolución del sector turístico a la improvisación y a la iniciativa, casi siempre individual, de los propios empresarios, ya que más allá de campañas publicitarias caras y efectistas diseñadas más para consumo interno que para llegar realmente al visitante, no se ha hecho nada bajo los gobiernos de Gabriel Amat".



Por este motivo, el PSOE de Roquetas de Mar "ha buscado experiencias de otros destinos maduros que han conseguido volver a posicionarse en el mercado", como el caso de Torremolinos, con cuyos responsables mantuvo un encuentro en días pasados Manolo García. Una visita "sumamente enriquecedora" que "nos ha demostrado que hay otra forma de hacer política de cara al sector turístico", ha indicado.



La organización transversal de las áreas municipales; la comunicación y colaboración permanente con el empresario; la mejora de los servicios municipales más expuestos al turismo como la seguridad o la limpieza; la implicación del sector en las soluciones; la especialización de la oferta; la formación del personal, y la apertura de nuevas posibilidades para el sector que aumenten su atractivo, son algunas de las claves de la fórmula que el PSOE defiende para Roquetas de Mar tras la experiencia de Torremolinos.



"En el turismo, pero también en general en el objetivo de creación de riqueza y empleo para el municipio, si queremos alcanzar nuevos retos y volver a situar a Roquetas de Mar en el lugar en el que se merece en Andalucía, hay que ser valientes y creativos", ha señalado Manolo García, que ha advertido que "no podemos seguir aplicando las mismas recetas, porque ya sabemos sus resultados".

