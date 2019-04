PSOE pide amparo a la Junta Electoral ante la negativa del alcalde de Carboneras a sortear las mesas electorales

Los socialistas quieren que se depuren responsabilidades, después de que Felipe Cayuela haya dejado pasar el plazo para celebrar el Pleno del sorteo



Felipe Cayuela, alcalde de Carboneras

CARBONERAS.- El PSOE de Carboneras ha dado traslado a la Junta Electoral de que el alcalde, Felipe Cayuela Hernández, ha agotado los plazos legales para convocar el Pleno municipal en el que habían de sortearse las mesas electorales para el próximo 28 de abril. Ante este incumplimiento y “la consecuente alarma social” que se ha generado en el municipio, los socialistas han reclamado a la Junta Electoral que sea este órgano el que celebre el sorteo, “para garantizar la celebración de las Elecciones Generales en Carboneras con todas las garantías legales”.

Desde el PSOE carbonero han pedido, además, a la Junta Electoral que ponga en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, con el objetivo de que puedan depurarse responsabilidades, ante esta “dejación de funciones premeditada” por parte de Cayuela.

“Creemos que será el único caso en España que, ante las Elecciones Generales, no se haya convocado en tiempo y forma el pleno que determina la ley para el sorteo de las mesas electorales”, señalan desde el PSOE de Carboneras. Añaden que, “en su deriva antidemocrática, el acalde está llegando a hechos absolutamente inauditos y desconocidos hasta ahora, no sólo en Carboneras, si no en la mayoría de los municipios del país”.

Por estos hechos, el Partido Socialista pide también la dimisión inmediata de Cayuela y “que se vaya a su negocio familiar, del que nunca debió salir”. “Estamos ante la penúltima hazaña de un personaje inclasificable, que le está haciendo un daño irreparable al municipio de Carboneras”, concluyen.