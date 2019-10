El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha pedido al presidente provincial, Javier Aureliano García, que "abra las puertas y ventanas de la Diputación a la transparencia" cumpliendo lo que marca la ley y la ordenanza aprobada sobre transparencia y buen gobierno."Hace cuatro años que el equipo de gobierno debiera estar publicando los gastos en viajes de los cargos políticos, personal directivo y de confianza", ha señalado la diputada socialista Anabel Mateos, quien ha añadido en un comunicado que la publicación de la agenda institucional del equipo de gobierno del PP "sigue siendo una odisea"."Una cosa es subir la agenda y otra muy distinta es que exista transparencia en la publicación de las actividades de las diputadas y diputados. No es lo mismo publicar 'reunión' a secas, sin más información, que contar con quién se van a reunir, dónde y para qué motivo. Esto último es lo que haría un gobierno transparente", ha valorado Mateos.La diputada socialista considera que esta corporación se enfrenta a un "gran reto" como es poner los medios económicos y humanos necesarios para que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan cumplir la Ley de Transparencia, por lo que desde el Grupo Socialista pedirá al equipo de gobierno más sensibilidad para poner en marcha mecanismos que contribuyan a la consecución de este objetivo", ha avanzado.A pesar del "arduo trabajo" que queda por delante para dar cumplimiento a la Ordenanza de Transparencia, "queremos tener un reconocimiento a los empleados públicos de la casa por su contribución al cumplimiento de la misma pues ha supuesto un cambio de mentalidad en las formas tradicionales de funcionamiento".En la corporación pasada, el PSOE señala que "arrancó" al equipo de gobierno del PP el compromiso de poner en marcha la Mesa por la Transparencia tras una moción presentada por el PSOE, en la que se pedía cumplir con las leyes de transparencia estatal y autonómica "que se llevaban incumpliendo desde 2015"."La mesa de la transparencia aún no se ha puesto en marcha en esta corporación y no sabemos dentro de qué área ha podido ir ubicada, ni qué persona será la responsable de la misma, por lo que pediremos la reanudación de este órgano sobre transparencia", ha anunciado.Según agrega, durante la anterior corporación se constituyó la Mesa por la transparencia y se reunió en numerosas ocasiones. Mateos considera que los encuentros fueron positivos y, de ellos, emanó el I Plan provincial para la mejora de la transparencia y buen gobierno y la primera ordenanza provincial de Transparencia, acceso a la información, reutilización y buen gobierno de la Diputación de Almería, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en octubre de 2018."Aunque es obligación del equipo de gobierno del Partido Popular el cumplimiento de la Ley de Transparencia y la de ordenanza que aprobamos, el PSOE no sólo va a seguir vigilante a que se sigan mejorando los niveles de transparencia de la Diputación sino que queremos seguir contribuyendo con propuestas dentro de la mesa de transparencia puesto que aún quedan numerosísimos incumplimientos en esta materia", ha anunciado. En este sentido, ha destacado los "incumplimientos que se hacen de los artículos 17 y 18 sobre, precisamente, información institucional y organizativa".--EUROPA PRESS--