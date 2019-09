Bomberos a la entrada del tunel anegado por el temporal donde ha muert

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha pedido al equipo de gobierno que lidera Ramón Fernández-Pacheco (PP) que explique por qué "no se cerró antes" al tráfico el túnel anegado en el que ha perdido la vida este viernes un ciudadano senegalés de 48 años después de quedar atrapado el vehículo.Valverde ha señalado que se decretó el nivel 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) a las 23,31 horas del 12 de septiembre y que, según la información hecha pública por el propio Ayuntamiento, eran las 05,38 horas del día 13 cuando supuestamente se estaba procediendo al balizamiento del túnel y cuando se ha registrado el incidente mortal."Habían pasado ya horas de fuerte tormenta en Almería y lo que nos cuestionamos es por qué el alcalde no ordenó que se cerrara antes ese túnel, teniendo en cuenta que tiene que saber que no es la primera vez que hay problemas", ha remarcado.Valverde, quien ha trasladado las condolencias de su grupo a los familiares y amigos del hombre fallecido, se ha preguntado también por qué no se ha actuado para poner "medidas preventivas con los antecedentes que ya se habían registrado en el mismo".Ha recordado que "ya había habido problemas" en el túnel, como la necesidad de rescate de tres vehículos tras una tormenta y ha señalado que "hace más de un año instamos al alcalde y al equipo de gobierno del PP a que se instalaran barreras de seguridad."Pedimos barreras --ha precisado-- como las que hay en el túnel de La Goleta para impedir que los vehículos circulen por esta vía cuando se producen fuertes lluvias, además de que se estudiaran las acciones necesarias para evitar posibles desgracias que, lamentablemente, ahora se han producido".A eso se suma, según ha indicado, que el PSOE llevó la reclamación de actuación, con barreras y otras medidas que fueran necesarias, a la junta de distrito de Levante en junio del año pasado y "nos encontramos, por parte del gobierno municipal del PP, con el cinismo de alegar, como ya habían hecho con anterioridad, que no se trataba de un túnel, sino de una balsa de tormentas, diseñada especialmente para recoger el agua de lluvia"."Da sonrojo pensar algo así pero es que, aceptando que fuera eso, si el equipo de gobierno del PP sabía y esperaba que, ante una tormenta, esta vía subterránea se inundara, entonces no se entiende que no se hayan instalado medidas de seguridad para cortar el tráfico de inmediato cuando se producen lluvias", ha proseguido Valverde.Ante la situación vivida, los concejales socialistas han recorrido durante la mañana diferentes barrios e instalaciones afectadas con la intención de conocer de primera mano las consecuencias de la lluvia para poder hacer un análisis sobre cuestiones a prevenir y mejorar de cara al futuro.En ese sentido, la portavoz socialista ha querido reconocer "el gran trabajo y el esfuerzo" realizado por parte de Policía Local, Policía Nacional, bomberos de Almería, servicios sanitarios y personal dedicado a las labores de limpieza, de recogida de basura y otros servicios esenciales para el municipio"."Su profesionalidad está contribuyendo a la recuperación de la normalidad, que esperamos que llegue cuanto antes a nuestra ciudad y a los almerienses y visitantes que se han visto afectados por este temporal", ha concluido.--EUROPA PRESS--