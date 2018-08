Adriana Lastra en Almería este miércoles





La vicesecretaria general y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha reclamado este miércoles a Cs que recapacite sobre la postura contraria que su presidente, Albert Rivera, ha anunciado que mantendrá este grupo parlamentario ante la convalidación del decreto ley que elabore el Gobierno para exhumar del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco para así terminar con esta "anomalía democrática".



En declaraciones a los periodistas en Almería, Lastra ha recordado que hace más de un año, concretamente el 11 de mayo del 2017, se aprobó en Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL), a instancia del PSOE, que contenía un punto que reclamaba que, de manera urgente, se sacara a Franco del Valle de los Caídos.



Esto, a su juicio, responde por un lado a los requerimientos que han hecho organizaciones internacionales como la ONU y también para terminar con lo que los socialistas consideran "una anomalía democrática en pleno siglo XXI, en un país que es una democracia plena". Así, ha rechazado que tras 40 años "este país tenga un mausoleo dedicado a un dictador", de ahí "el empeño del Gobierno socialista de sacarlo del Valle de los Caídos". "Y lo vamos a hacer, el viernes se aprobará el real decreto y sacaremos a Franco del Valle de los Caídos", ha remachado.



No obstante, Lastra ha afeado a Cs que haya anunciado su voto en contra a dicho decreto y le ha preguntado "por qué si hace un año aprobó la PNL que decía que había que sacarlo ahora cambia de postura".



"Cs nunca defrauda, cada vez que tiene la oportunidad real de posicionarse políticamente lo hace más escorado a la derecha en esa lucha fraticida con el PP sobre quién es más de derechas", ha lamentado la portavoz socialista, que ha advertido de que Rivera "hace mucho que perdió centro y ahora también ha perdido el norte".



Así las cosas, ha reclamado al partido naranja que recapacite, que vuelva a la posición de hace un año y apoye el real decreto porque "este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática, somos una democracia plena y tenemos que cerrar las heridas, es urgente porque llevamos 40 años de retraso", ha agregado antes de decir que confía en que se logre la mayoría absoluta de la Cámara Baja para llevar a efecto este propósito.

