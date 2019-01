Valverde: “ Con su 'no' en este Pleno, acaban de rechazar más de 400 millones en inversiones para la provincia, que sitúan a Almería en el lugar que le corresponde”



Intervención de Adriana Valverde en el Pleno de Almería

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y candidata a la Alcaldía de la ciudad, Adriana Valverde, ha lamentado que los grupos políticos de PP y C's hayan votado en contra de la moción socialista presentada hoy en el Pleno del Consistorio, que tenía como objetivo instar a los representantes de estas formaciones en el Congreso de los Diputados a votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen inversiones históricas para la provincia.

Según Valverde, “con su 'no' en este pleno, acaban de rechazar más de 400 millones en inversiones para la provincia, que sitúan a Almería en el lugar que le corresponde”, pues “de nada sirven los bloqueos como técnica partidista, cuando de lo que estamos hablando es de la recuperación de derechos de los almerienses y de recibir inversiones importantes que vuelven a colocarnos en el lugar que nos corresponde, después de 7 años de abandono absoluto desde el Gobierno del PP en asuntos como la llegada del AVE a nuestra ciudad”.

En este sentido, ha manifestado a la bancada de PP y C's que, “con su voto en contra a esta moción acaban de decir que no a 350 millones para que llegue el AVE, a partidas económicas para la rehabilitación del Cable Inglés y del Hospital Provincial, a la subida del salario mínimo a 900 euros o a una mayor financiación para la Ley de Dependencia”.

“Con su 'no' en este pleno, acaban de decir que sí a querer formar parte de la política de maltrato y de abandono de nuestra ciudad”, ha señalado, “y acaban de rechazar más de 400 millones en inversiones para la provincia, que colocan a Almería a la cabeza de inversiones, para contribuir a convertirla en la Puerta Comercial y Cultural del Mediterráneo que queremos los socialistas”.

Por eso, ha indicado a los representantes del PP que “tendrán que explicar cómo, tras 7 años sin obras del AVE durante los gobiernos de su partido en España, resulta que no quieren que se retomen este mismo año”, o decirles “a los autónomos de esta ciudad que no quiere que se ajusten sus cuotas a sus ingresos reales”. “Tendrán que pensar mucho para tratar de justificar lo injustificable porque nadie puede entender que el Ayuntamiento no quiera responsabilizarse más de la protección de las víctimas de violencia de género o que el Estado destine más dinero a financiar la ayuda a domicilio que reciben más de 1.000 almerienses”, ha añadido.

A este respecto, la candidata a la Alcaldía de Almería ha destacado el aumento de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, que en el caso de nuestra provincia, han pasado “de contar con apenas 88 millones previstos en los de 2018 a más de 401 millones en los de este año, lo que supone un incremento del 604 por ciento”. “Eso significa, ni más ni menos, que mientras que el año pasado se destinaban 80 euros de inversión por habitante, en estas cuentas se eleva esa cantidad hasta los 572 euros”, ha enfatizado Valverde.

Por ello, ha concluido, que tanto el PP como C's han desaprovechado una oportunidad de oro: la de demostrar que, por encima de lo que dictan sus partidos, “está la defensa de los intereses de Almería y de los almerienses”.