Los socialistas visitan Adra

El PSOE ha lamentado "la falta de implicación" del Ayuntamiento de Adra (Almería), ya que considera que el municipio "no puede seguir sin sacar partido a su litoral".El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha visitado este domingo Adra, en compañía de la diputada provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento abderitano, Teresa Piqueras, quien le ha trasladado los proyectos en los que está trabajando el PSOE local para que "Adra viva de cara al mar y haga del ocio y del turismo un potente yacimiento generador de empleo y riqueza".Tras recorrer las instalaciones del puerto de Adra, ambos han coincidido en que el municipio "puede convertirse en un referente para el turismo deportivo vinculado a los deportes náuticos", según ha recogido el PSOE en un comunicado."Adra no puede seguir sin sacar partido a su litoral", ha manifestado Sánchez Teruel, a la vez que ha indicado que "hay emprendedores dispuestos a impulsar Adra y no se puede perder esa oportunidad".En contraste con la "indolencia" del Ayuntamiento de Adra, que "incluso mantiene cerrada la oficina de información turística los domingos", Sánchez Teruel ha destacado los 2,29 millones de euros que le ha asignado la Junta de Andalucía al Grupo de Desarrollo Pesquero del Poniente con el fin de que "los emprendedores locales puedan recibir ayudas para nuevas iniciativas que generen empleo".Así, ha destacado también "la pasarela que la Junta de Andalucía va a construir en la Lonja, con una inversión de 235.000 euros, para poder aprovecharla turísticamente". "Esta pasarela permitirá al personal ajeno a la actividad visualizar la subasta y manipulación del producto", ha explicado."Estamos ante un proyecto muy atractivo desde el punto de vista turístico y que también servirá para poner en valor el esfuerzo de los pescadores y la calidad de los productos pesqueros de Adra", ha concluido el socialista.--EUROPA PRESS--