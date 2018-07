Diseño de reurbanización de la Plaza Vieja





El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha lamentado "que el alcalde se haya instalado en el ordeno y mando con la Plaza Vieja, despreciando a los miles de almerienses que la quieren como está", por lo que le ha instado a "rectificar" en el proyecto final para la reurbanización de este céntrico espacio del casco histórico.



En una nota, ha criticado el proyecto que pretende ejecutar el Consistorio para hacer de la céntrica plaza "un solar enlosado, lleno de terrazas de bares y con los árboles actuales retirados para arrinconar unas especies nuevas en tres esquinas de la plaza".



Para el edil socialista, este plan responde a que "después de mucho tiempo dándole vueltas al mismo sin dar a conocer el definitivo, en el PP se han puesto en modo reacción a las alegaciones que partidos como el PSOE hemos presentado esta misma semana contra la modificación urbanística que permite la eliminación de los árboles existentes en este simbólico espacio".



En ese sentido, Díaz ha subrayado que los socialistas van a "seguir peleando" para "impedir" que la Plaza Vieja "se convierta en, su mayor parte, en un secarral en el que no pueda estar uno porque el sol lo abrasa" y para que, por el contrario, "se mantenga como una plaza mediterránea con sombra natural y en la que el monumento a Los Coloraos ocupe el lugar que le corresponde".



"Estamos de lado de muchos colectivos que se han organizado también para conseguirlo, y de las más de 21.000 personas que han firmado en contra del planteamiento que está haciendo el PP, que se basa en anteponer los intereses privados a los intereses generales".



LOS COLORAOS



En relación al monumento a Los Coloraos, que en el diseño definitivo abandona el epicentro la Plaza de la Constitución, Díaz ha indicado que "nadie se plantearía en otras ciudades desplazar el mayor símbolo de la libertad y de la democracia que tenemos en la capital del lugar en el que reside la misma en forma de institución municipal: El Ayuntamiento de Almería".



Por ello, ha recriminado al alcalde "que cada vez tenga actitudes más dictatoriales y contrarias, precisamente, a los valores democráticos que representa 'El Pingurucho'".



A partir de ahí, el concejal socialista ha recordado que su grupo municipal presentó el pasado mes de junio una enmienda a la aprobación inicial en pleno de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que daría vía libre a quitar los árboles que tiene en estos momentos la plaza.



A esa iniciativa se suma la de la propia Agrupación del PSOE de Almería Capital, "después de que este 25 de julio registrara sus alegaciones a esa decisión". Cabe recordar que desde IU también se ha impulsado una iniciativa de corte similar.



"Si el alcalde respetara el pleno de la ciudad, que es lo mismo que decir que respeta a la representación del conjunto de la ciudadanía, lo mínimo que tendría que hacer es esperar a que se pronunciara sobre las enmiendas y alegaciones presentadas", ha dicho Díaz, para quien "en este caso, la imposición no puede ganar" por lo que ha reclamado al alcalde "que rectifique y deje de crear problemas y confrontación con un tema que no debería provocarlos".

--EUROPA PRESS--