El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha instado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a "rectificar" e "incluir a todos los municipios almerienses" afectados por el temporal en el acuerdo publicado el pasado día 18 en el BOJA para las ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.Según el líder de los socialistas almerienses, en la lista "no se encuentran ayuntamientos como el de Rioja, Huércal-Overa, Olula del Río o Cantoria" cuando, "sobre el terreno, se ha constatado que han sufrido pérdidas relacionadas con la agricultura, caminos rurales u otras infraestructuras".En una nota, Sánchez Teruel ha afirmado que "no es de recibo que después de que el presidente de la Junta y la consejera de Agricultura asistieran, junto al presidente de España, Pedro Sánchez, a una reunión en Níjar con los alcaldes de los municipios afectados, estos se hayan encontrado días más tarde con que han sido excluidos de las ayudas en materia de agricultura y de reparación que se haya podido producir en el dominio hidráulico o caminos".En este sentido, Sánchez Teruel ha exigido una "mayor coordinación" entre "los departamentos del PP y de Ciudadanos", puesto que el listado de municipios afectados que maneja el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, "son distintos"."Hay municipios donde el Gobierno andaluz no le reconoce las ayudas para su agricultura, caminos o cauces y sin embargo sí las reciben para su ayuntamiento o al contrario", ha advertido el también parlamentario andaluz, quien reclama "mayor rigor" a la Junta, "que ha estado pidiendo informes por WhatsApp sin documentos técnicos de valoración", según ha afeado.Además, el secretario general de los socialistas almerienses cree que en los próximos días Marín "tendrá que explicar los criterios que ha utilizado o los informes que ha manejado para repartir el dinero público, puesto que hay casos tan llamativos como el de Níjar que, siendo el municipio más afectado por el temporal en nuestra provincia, recibirá menos ayudas que localidades gobernadas por el PP como Pulpí y Almería capital".El secretario general del PSOE de Almería ve precisa la colaboración de la administración para que los trámites "sean los mínimos" y se inicien los trabajos de reparación y reconstrucción en las explotaciones, ya que "estamos al inicio de la campaña y el tiempo es oro".EQUIPAMIENTO EN TORRECÁRDENASPor otra parte, Sánchez Teruel ha considerado "muy grave" que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se dedicara a "mentir" sobre el PET-TAC anunciado para equipar el Hospital Torrecárdenas como si se tratara de un "logro propio", puesto que su incorporación la "anunció el anterior gobierno socialista en septiembre de 2018".Además, ha puntualizado que dicha dotación sanitaria llegará a Torrecárdenas "fruto de un acuerdo suscrito por el Gobierno de Susana Díaz con la Fundación Amancio Ortega", si bien el PET-TAC "tendría que estar ya en el hospital dado que el PSOE se comprometió a ponerlo en funcionamiento en 2019"."Nos parece una tomadura de pelo que el consejero viniera a frivolizar sobre un importante equipamiento para el tratamiento del cáncer" que "no se ha puesto ya en funcionamiento por su ineficacia e irresponsabilidad", según ha valorado. En la misma línea, ha indicado que el Hospital Materno-Infantil se debería "haber puesto en marcha en 2019 y que ahora anuncian que trataran de ponerlo en marcha en el primer tramo de 2020, como si fuese una carretera", ha criticado Sánchez Teruel.En relación a las listas de espera, el parlamentario socialista ha asegurado que "siguen subiendo" de modo que incluso "los que están esperando por temas más graves esperan más que los que están esperando por temas menos graves".--EUROPA PRESS--