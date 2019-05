PSOE gana con mayoría absoluta en Níjar, donde Vox entra con tres concejales y el PP pierde cuatro

Almería.-26M-M.-PSOE gana en Níjar con mayoría absoluta al hacerse con





La candidata del PSOE de Níjar (Almería), Esperanza Pérez, ha ganado con holgura en el municipio, donde ha conseguido la mayoría absoluta con 11 concejales, uno más de los que consiguió hace cuatro años y que le libra de realizar pactos, de forma que además rompe el empate técnico que registró en 2015 con el PP, que ha perdido cuatro ediles quedándose únicamente en seis.



Según los datos de Interior, Vox ha entrado con fuerza en la corporación local nijareña con tres concejales al conseguir 13,71 por ciento de los votos, con 1.247 sufragios en total, mientras que Adelante Andalucía, lista encabezada por el hasta primer teniente de Alcalde, Alexis Pineda, se ha quedado finalmente con un escaño al conseguir 622 votos, el 6,84 por ciento del total.



El respaldo electoral obtenido por la lista socialista le permitirá gobernar durante los próximos cuatro años con mayor libertad, ya que no dependerá de pactos como el que tenía hasta ahora con la coalición de izquierdas.



En 2015, PP y PSOE sacaron diez concejales con 3.946 y 3.633 votos, respectivamente, y fue el concejal de la lista denominada entonces Para la Gente el que decantó la balanza. En la cita de este domingo, PSOE ha cosechado 4.405 votos, esto es, el 48,44 por ciento, mientras que el PP se ha hecho con 2.474 de las papeletas, es decir, un 27,2 por ciento.



La tendencia en alza de Vox, que no se presentó hace cuatro años en el municipio, se consolida tras las elecciones andaluzas de 2018 y las generales del pasado 28 de abril, aunque no lo suficiente para se decisivo a la hora de determinar las acciones municipales.



En las primeras, Vox logró un 25,55 por ciento de los votos frente al 28,1 y el 26,26 de PP y PSOE. Ciudadanos, que en 2015 no obtuvo representación en la corporación local, se hizo con un 10,66 por ciento y Adelante Andalucía, un 6,88 por ciento.



En las pasadas generales, el partido que lidera Santiago Abascal, que en 2016 se quedó en diez votos, consiguió ser la opción más votada con un 28,44 por ciento de lo escrutado frente a un 27,86 de los socialistas y el 23,30 por ciento que logró el PP.

