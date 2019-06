El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Pedro Díaz





El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Pedro Díaz ha subrayado este domingo que "el primer regalo del PP a los almerienses tras las elecciones municipales es hacerles pagar 1,5 millones de euros más al año por la limpieza y el servicio de recogida de basura".



El socialista ha ahondado que "va siendo hora de controlar más que las empresas cumplen y no solo de rascar el bolsillo a la gente mientras que la ciudad sigue sucia", y ha enfatizado que velar para que las empresas contratadas cumplan con los servicios por los que se les paga es su "compromiso".



Según recoge el PSOE en una nota de prensa, Díaz ha explicado que este "aumento" en el canon que se paga se trata del tercero aprobado en el caso de la limpieza, por la que se abonan ya 15,1 millones de euros anuales frente a los 12 millones por los que se adjudicó en 2014. En el caso de la recogida de basura, ha concretado que "con este segundo aumento desde su adjudicación" el coste anual se eleva a 8,5 millones desde los 7,8 millones actuales.



En ese sentido, se ha preguntado "qué tiene de especial tener que limpiar barrios como El Zapillo los domingos y festivos en verano, por ejemplo", para no haberlo contemplado en su momento y haberlo hecho ahora. "Se sabía perfectamente que no se puede tener ese y otros muchos barrios limpios, como el entorno de Plaza de Toros o Nueva Andalucía, solamente con servicios especiales, que es lo que se contrató en su momento para hacerlo", ha continuado.



Por ese motivo, ha defendido que lo ocurrido ejemplifica que el servicio "se estaba prestando de manera insuficiente" y que "si hay algo de lo que no puede presumir el PP, precisamente, es de buen gestor" ya que "no se redujo" el coste de la limpieza cuando se adjudicó en su momento, sino que "se concedió por debajo de lo que necesitaba la ciudad y se ha ido incrementando una y otra vez", teniendo a los almerienses como "principales perjudicados".



Para Díaz, "si la ciudad sigue sucia no es por falta de dinero", porque "todo se ha tratado de solucionar a golpe de talonario, desde la cuenta de los almerienses, y no se ha tenido éxito". "La plantilla de trabajadores viene denunciando desde el principio que el servicio no se presta de forma eficaz, la comisión de seguimiento de las empresas concesionarias no se convoca como corresponde y, en lugar de analizar qué está fallando y de obligar a la empresa a cumplir con los compromisos adquiridos, el PP se dedica a darles cada vez más dinero", ha sentenciado.



Frente a esa manera de actuar, desde el PSOE han concluido reiterando su "compromiso" con los almerienses para "exigir, fiscalizar y hacer cumplir los servicios que se prestan conforme a lo que se paga".

--EUROPA PRESS--