PSOE e IU solicitan por escrito al gobierno del PP medidas de protección de las palmeras de la Plaza Vieja

Instan a su vallado para que los camiones no pasen tan cerca de alcorques y que las grúas se retiren cuanto antes de la cercanía de un ejemplar centenario



Momento en que PSOE e IU registran su escrito

ALMERÍA.- Las viceportavoces del PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Núñez y Amalia Román, han registrado un escrito de ambas formaciones políticas en el que se solicita al equipo de gobierno municipal medidas de protección para las palmeras ubicadas en la Plaza Vieja durante las obras que se desarrollan en estos momentos en la Casa Consistorial y para las que se prevén de urbanización del espacio si, finalmente y como exigen estos dos partidos, el Partido Popular rectifica su posición y mantiene la vegetación existente en la plaza. Para la elaboración de esta petición se ha contado con el asesoramiento de la ingeniera técnica agrícola Mar Verdejo, que ha destacado la necesidad de actuar para cuidar de los cinco ejemplares pero, especialmente, de dos de ellas que son centenarias y entre las que se encuentra una canaria que está muy cerca de las obras actuales y, por lo tanto, corre más riesgos.



En la solicitud se reclama al Partido Popular que se tomen todas las precauciones y protecciones que se consideren oportunas por la dirección facultativa de las obras para no dañar a los árboles y las palmeras de la Plaza Vieja y, en concreto, “que se instale un vallado para que los vehículos pesados no pasen cerca del estípite ni del alcorque” y “que la grúa sea retirada tan pronto como sea posible de la cercanía y campo de acción de los trabajos de las obras de las dos palmeras -más próximas-, en especial de la palmera canaria, lugar donde está concentrado ahora el trabajo de rehabilitación del edificio consistorial”.



Asimismo, se indica la necesidad de que “debido al estrés que se produce en las plantas durante las obras, se realice una mayor inspección, haciéndola más exhaustiva, así como control y tratamientos de prevención ante la imparable plaga del picudo rojo”. Este conjunto de peticiones se sustenta en el hecho de que las obras que se están realizando en el edificio de la Casa Consistorial y la ubicación de una grúa situada a escasos metros de la palmera canaria se está provocando un gran riesgo de daños en este ejemplar, así como el grave peligro de ser golpeada debido a la carga y los trabajos de esta grúa.



Un templo viviente

A partir de ahí, se incide en que “es necesario poner todas las precauciones y protecciones necesarias para que esta palmera no se vea dañada ni sufra con el devenir de las obras, teniendo especial cuidado en las maniobras que sean necesarias realizar, sobre todo en los días de viento”. En el caso de la palmera canaria se detalla que se trata de una palmera “singular”, de una altura aproximada de entre 25 y 30 metros, que tiene más de 100 años, por lo que se puede ya considerar "un templo viviente".



En ese caso, además, se explica que “la altura de su estípite se asemeja a las palmeras en su lugar de origen, la Islas Canarias, y por ello la excepcionalidad de la misma”. “Se trata de la palmera de esta especie más alta y longeva del municipio de Almería”, recordando “que las palmeras canarias en la ciudad han sufrido muchísimo la plaga del picudo rojo, por lo que se ha perdido la mayoría de los ejemplares de esta especie y, con ello, un gran patrimonio verde testigo de nuestra historia y raíces”.



Posicionamiento de PSOE e IU

Tras conocerse el registro de la iniciativa, la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carmen Núñez, ha explicado que “afortunadamente, los tiempos han cambiado” y que “el conjunto de la ciudadanía y nosotros, como sus representantes, tenemos una clara conciencia de la importancia de proteger el patrimonio vegetal”. “Eso ha conllevado la oposición frontal al traslado de los árboles de la Plaza Vieja, una vez que se lleva a cabo la remodelación y eso también motiva esta acción puntual que estamos llevando a cabo desde IU y PSOE para la protección de esta especie -en referencia a las palmeras- de las obras”, ha subrayado.



Por su parte, la vicepotavoz de Izquierda Unida, Amalia Román, ha puesto el acento en que “estamos apoyando la no eliminación de los espacios públicos porque los defendemos como tal, que sean para los ciudadanos y ciudadanas, y la no retirada de los árboles y ahora, en este caso, la protección de las palmeras”. “Creemos que es otro bien importante que forma parte de este espacio público, igual que el monumento, pero en este caso, el escrito va dirigido en la protección sobre todo de las palmeras que son centenarias y que necesitan que se les trate con cariño”, ha continuado antes de asegurar que no se descarta por parte de PSOE e IU presentar como moción en el próximo pleno la adopción de esa medidas de protección si fuera necesario.



La ingeniera técnica agrícola Mar Verdejo, que ha agradecido que tanto PSOE como IU se hayan hecho eco de esta demanda, ha explicado que con las actuales obras “hay que cuidarlas”. “Por supuesto que los árboles y el resto de la plaza también pero, sobre todo, ahora está corriendo riesgo con la obra la palmera que está más cerca de donde está la grúa”, ha expresado.



“En un día de viento, y con el vuelo de la carga, está en peligro y hay que protegerla porque es como un templo vivo. Tiene cerca de 200 años, medirá entre 25 y 30 metros y yo creo que es la única palmera que tenemos en la ciudad de esa especie -canaria- y con esa altura”, ha continuado.



Y en su caso como en las restantes, ha concluido, “está sufriendo” por las obras atrasadas en el tiempo en la Plaza Vieja lo que la debilita y la hace más vulnerable al picudo, por ejemplo. Para finalizar, ha indicado “que los camiones no se tienen que acercar tanto al alcorque, que el otro día estaban pisándolo prácticamente, y que se debería de vallar para protegerla”.